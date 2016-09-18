Akçay galibiyetten mutlu

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, üst üste maç trafiğinin kendilerini rotasyon ile karşı karşıya getirdiğini belirterek, "Yoğun bir maç trafiği bizi bekliyor. Adanaspor maçı önemli virajdı ve kazanmamız gereken bir maçtı." dedi.

Adanaspor'un sahaya kapalı bir savunma ve kontraatak taktiği ile çıktığını anlatan deneyimli teknik adam, "Rakibimiz planını iyi uyguladı. Biz de çabuk oyuncularla 3-4 pozisyon yakaladık, buna rağmen 1 gol bulabildik. Bu akşam kazançlı bir akşam oldu." diye konuştu.

Mustafa Reşit Akçay, kapalı savunmalarda seçeneklerin sınırlı olduğuna dikkati çekerek, "Bu tür savunmalar için kreatif ve şut atan oyuncular olması lazım. Bunları denedik. Önemli 3 müsabaka öncesinde bir viraj dönmemiz gerekiyordu. Bunu sağladık. 8 puan, bizim için çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.

ADANASPOR CEPHESİ

Adanaspor Teknik Direktörü Krunoslav Jurcic, bir anlık konsantrasyon kaybı nedeniyle golü yediklerini ve mağlup olduklarını kaydetti.

Osmanlıspor'un atağa hızlı çıkan bir takım olduğuna vurgu yapan Hırvat teknik adam, "Kendi yarı alanında topu kazanıp hemen atağa çıkıyorlar. Blok halinde oynadık. Taktiksel olarak onları yenmeye çalıştık. Maalesef bir anlık konsantrasyon kaybı gole neden oldu. Bireysel kalitesi yüksek olan futbolcuları ile golü buldular." ifadelerini kullandı.

Golden sonra taktik değiştirdiklerini anlatan Jurcic, "Skoru değiştirmeye çalıştık. Bazı şanslar yakaladık ama beraberliği bulamadık. Bu maç bitti. Bu maçtan hemen kurtulmamız lazım." şeklinde görüşlerini belirtti.

Bu arada, Adanaspor karşılaşmaya "Osmanlıspor'a Avrupa Ligi'nde başarılar dileriz." yazılı pankart ile çıktı.