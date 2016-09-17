 Tiago Pinto ilk 11’e girdi – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Tiago Pinto ilk 11’e girdi

    Tiago Pinto ilk 11’e girdi
    Avrupa Ligi'nde ilk haftanın en iyi 11 futbolcusu arasında, Osmanlıspor'dan Tiago Pinto da yer aldı. UEFA'nın internet sitesinde yer alan listede, Avrupa Ligi'nde sona eren ilk hafta karşılaşmalarının ardından seçilen en iyi 11'e Pinto'da dahil edildi.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:56
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