Osmanlıspor'un oyuncusu en iyi 11'de
Osmanlıspor'un Portekizli futbolcusu, UEFA Avrupa Ligi'nin en iyi 11'ine seçildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın en iyi 11 futbolcusu arasında, Osmanlıspor'dan Tiago Pinto da yer aldı.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan listede, Avrupa Ligi'nde sona eren ilk hafta karşılaşmalarının ardından seçilen en iyi 11 futbolcuya yer verildi.
Listeye, L Grubu ilk maçında konuk ettiği Romanya'nın Steaua Bükreş takımını 2-0 yenen Osmanlıspor'un Portekizli futbolcusu Tiago Pinto da girdi.
İlk hafta sonunda en iyi 11'e giren oyuncular şunlar:
Luke Steele (Panathinaikos), Miguel Vitor (Hapoel Beer Sheva), Tiago Pinto (Osmanlıspor), Terence Kongolo (Feyenoord), Abdul Rahman Baba (Schalke 04), Leon Bailey (Genk), Haris Medunjanin (Maccabi Tel Aviv), Alexander Grünwald (Austria Wien), Giuliano de Paula (Zenit), Charlie Austin (Southampton), Gregoire Defrel (Sassuolo)
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:59
- Asıl olan Galatasaray
Toplam 14
Yorum
s cimbom yedek kalmaktan gocunmazsın tabikide bu parayı verip seni kim alacak ki olsa talibin zaten gideceksinde seni keşfeden olmadı daha müthiş yan pas harika geri paslarını keşfetseler bir birazda takım senden para kazansa diyeceğim ama malesf mümkün değil.en iyisi garenti ücretinle yedekte otur tabi nereye gitsen bu parayı kazanacaksın .
- Bu nasıl adalet!
Toplam 28
Yorum
Murat Bana olunca veryansın edip, bir başkasına olunca ses çıkarmadığımız sürece bu gibi durumlar daha çok yaşanır... Bugün rakip takım taraftarları ne diyor, dün bize de aynısı olmuştu... İşte yarın yine size aynısı olmaması için, bugünden tepkimizi tüm takım taraftarları olarak vermeliyiz... Sadece başımıza gelince değil...
- Şampiyonluk bizim işimiz
Toplam 8
Yorum
blackbarca bundan sonra sampiyonluklar besiktastan sorulur.
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