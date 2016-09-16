 Osmanlıspor'un oyuncusu en iyi 11'de – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Osmanlıspor'un oyuncusu en iyi 11'de

    Osmanlıspor'un oyuncusu en iyi 11'de

    Osmanlıspor'un Portekizli futbolcusu, Avrupa Ligi'nin en iyi 11'ine seçildi.

    UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın en iyi 11 futbolcusu arasında, Osmanlıspor'dan Tiago Pinto da yer aldı.

    'nın internet sitesinde yer alan listede, Avrupa Ligi'nde sona eren ilk hafta karşılaşmalarının ardından seçilen en iyi 11 futbolcuya yer verildi.

    Listeye, L Grubu ilk maçında konuk ettiği Romanya'nın Steaua Bükreş takımını 2-0 yenen Osmanlıspor'un Portekizli futbolcusu Tiago Pinto da girdi.

    İlk hafta sonunda en iyi 11'e giren oyuncular şunlar:

    Luke Steele (Panathinaikos), Miguel Vitor (Hapoel Beer Sheva), Tiago Pinto (Osmanlıspor), Terence Kongolo (), Abdul Rahman Baba ( 04), Leon Bailey (Genk), Haris Medunjanin (Maccabi Tel Aviv), Alexander Grünwald (Austria Wien), Giuliano de Paula (Zenit), Charlie Austin (Southampton), Gregoire Defrel (Sassuolo)

    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 16:59
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