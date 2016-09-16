Osmanlı destanı!

Osmanlıspor, Avrupa'ya korku salmaya devam ediyor! Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren, ön eleme turlarında Zimbru, Kalju ve Midtjylland'ı yenerek gruplara kalmayı başaran Yeniçeriler, buradaki ilk maçında da son Romanya Şampiyonu Steaua Bükreş karşısında tarih yazdı. Osmanlı Stadı'nda oynanan maça kontrollü başlayan başkent temsilcisi, ilk yarıda rakibini tartmayı tercih etti. Bu arada Rumen ekibinde Enache, 4 ve 45. dakikalarda gördüğü çift sarının ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



İLK GOL PENALTIDAN

10 kişi kalan rakibi karşısında ikinci 45 dakikada resmen harikalar yaratan Osmanlıspor, aradığı golü 64'te penaltıdan buldu. Aminu'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Diabate filelere gönderdi. 74'te ise Aminu, Pinto'nun ortasına net bir vuruşla skoru belirledi. Başkent ekibi, L Grubu'nda liderliğe oturdu. Diğer maçta ise Villarreal, Zürih'i 2-1 mağlup etti.



UMAR GOLÜ ATIP ÇIKTI

Osmanlı'nın Nijeryalı yıldızı Umar Aminu, golünü atıp çıktı. Avrupa Ligi'nde daha önce Zimbru'ya 3 gol atan 21 yaşındaki futbolcu, oyundan alınmayı beklerken 74'te golünü attı ve yerini Delarge'ye bıraktı.



TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI

Eflatun-SARILI ekibin taraftarları Steaua Bükreş karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Osmanlı Stadı'nın tribünleri tıklım tıklım doldu. Taraftarlar takımlarına büyük destek verirken, telefon flaşlarıyla görsel şov da yaptı.