 ''Bu gururu yaşattığımız için mutluyuz'' – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    ''Bu gururu yaşattığımız için mutluyuz''

    ''Bu gururu yaşattığımız için mutluyuz''

    Avrupa Ligi L Grubu ilk maçında Romanya'nın Steaua Bükreş takımını mağlup eden Osmanlıspor'un genel menajeri Ender Yurtgüven, lige galibiyetle başladıkları ve bu gururu 'ye yaşattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

    Ender Yurtgüven, yaptığı açıklamada Osmanlıspor adının Avrupa'da bilinirliğinin artmasının da kendilerini ayrıca gururlandırdığını belirtti.

    Yönetim, teknik ekip, futbolcu ve personelle aynı ciddiyette çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Yurtgüven, "Sahip olduğumuz takım ruhunun bizi nerelere götüreceğini hep beraber göreceğiz. Bana göre başarının en büyük sırrı büyük bir aile olmayı başarmamız. Buna bir de teknik ekibimiz ve futbolcularımızın özverili çalışması eklenince başarı kaçınılmaz oluyor." diye konuştu.

    "Gönül isterdi ki Avrupa'da mücadele eden diğer ekiplerimiz de galip gelsin" diyen Yurtgüven, şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Bazı şansızlıklardan dolayı bu maalesef mümkün olmadı. Umuyorum ki gruplardaki ikinci maçlarında 4 takımımız da şansızlıklarını kırıp, galip gelecek ve ülkemize daha büyük bir gurur yaşatacaktır. , ve Konyaspor'a Avrupa müsabakalarında başarılar diliyorum."

    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 19:59
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