''Bu gururu yaşattığımız için mutluyuz''
UEFA Avrupa Ligi L Grubu ilk maçında Romanya'nın Steaua Bükreş takımını mağlup eden Osmanlıspor'un genel menajeri Ender Yurtgüven, lige galibiyetle başladıkları ve bu gururu Türkiye'ye yaşattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
Ender Yurtgüven, yaptığı açıklamada Osmanlıspor adının Avrupa'da bilinirliğinin artmasının da kendilerini ayrıca gururlandırdığını belirtti.
Yönetim, teknik ekip, futbolcu ve personelle aynı ciddiyette çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Yurtgüven, "Sahip olduğumuz takım ruhunun bizi nerelere götüreceğini hep beraber göreceğiz. Bana göre başarının en büyük sırrı büyük bir aile olmayı başarmamız. Buna bir de teknik ekibimiz ve futbolcularımızın özverili çalışması eklenince başarı kaçınılmaz oluyor." diye konuştu.
"Gönül isterdi ki Avrupa'da mücadele eden diğer ekiplerimiz de galip gelsin" diyen Yurtgüven, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bazı şansızlıklardan dolayı bu maalesef mümkün olmadı. Umuyorum ki gruplardaki ikinci maçlarında 4 takımımız da şansızlıklarını kırıp, galip gelecek ve ülkemize daha büyük bir gurur yaşatacaktır. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Konyaspor'a Avrupa müsabakalarında başarılar diliyorum."
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 19:59
- Şampiyonluk bizim işimiz
Toplam 10
Yorum
ccc kupa gören masum kartal
- "Biz geliyoruz"
Toplam 51
Yorum
FENERLI Topunuz Aziz yıldırımdan bahsedıyorsunuz.yazıklar olsun hangı başkan fenere çivi çaktı.herşey azız zamanında oldu. 2011 den berı fenerle oynayanlara buradan yazamıyorsunuz galıba.fenerle oynanmasayı şu anda bırakın turkıyeyı avrupada söz sahıbıydık.Trabzondakı kurşunlanma hala çıkmadı meydana..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 51
Yorum
KrAlex Bütün haklıları bütün başarılı adamları gönderen bu yönetim o kadar kişinin ahını aldı ki şuan yıllardır çözülemeyen ortasaha sıkıntısı ve takımın bu durumu gerçekten hiç şaşırtmıyor beni. Birazda ilahi adalet biraz ondan biraz bundan. Bu takımın düzelmesi için iyi bir ortasaha ve takımın komple yenilenmesinin yanında birde başta o beceriksiz ve futboldan anlamayan provakatif eseri başkanın ve yönetiminin defolması gerekir.
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