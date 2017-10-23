Phoenix Suns'ta Watson dönemi sona erdi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Phoenix Suns'ta başantrenör Earl Watson'ın görevine son verildi.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen yıl şubat ayında göreve getirilen Watson ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Watson yönetiminde sezonun ilk üç maçını kaybeden Suns, Batı Konferansı'nın son sırasında bulunuyor.
Öte yandan eski milli basketbolcu Mehmet Okur, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Watson'ın ayrılmasının ardından Phoenix Suns'taki oyuncu yetiştirme antrenörlüğü görevini bıraktığını duyurdu.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:21
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Derbide olay!
Toplam 20
Yorum
BEŞİKTAŞ yanlış düşünüyorsun konyaspor son iki kupa maçında sahaya indiği içine ağır ceza aldı ! ve yerinde bir cezaydı...
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Kocaman'dan Tudor'u kilitleyen taktik
Toplam 8
Yorum
BU BU DERBİ DEĞİL DAHA ÇOK TIRAŞŞŞ KÖPÜĞÜ.
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Otur 0
Toplam 72
Yorum
Eflanili GS'ın hangi penaltısı?Denayer'in ceza alanında Jansen'i tabanla bozduğu pozisyon mu?Bilmediğiniz pozisyon icabı elle oynamalar penaltı değil
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