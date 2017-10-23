 Phoenix Suns'ta Watson dönemi sona erdi – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Phoenix Suns'ta Watson dönemi sona erdi

    Phoenix Suns'ta Watson dönemi sona erdi

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Phoenix Suns'ta başantrenör Earl Watson'ın görevine son verildi.

    NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen yıl şubat ayında göreve getirilen Watson ile yolların ayrıldığı bildirildi.

    Watson yönetiminde sezonun ilk üç maçını kaybeden Suns, Batı Konferansı'nın son sırasında bulunuyor.

    Öte yandan eski milli basketbolcu Mehmet Okur, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Watson'ın ayrılmasının ardından Phoenix Suns'taki oyuncu yetiştirme antrenörlüğü görevini bıraktığını duyurdu.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:21
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