 Mehmet Okur ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ile yollar ayrıldı

    Mehmet Okur ile yollar ayrıldı

    NBA takımı Phoenix Suns'ta başantrenör Earl Watson'ın görevine son verilmesinin ardından Suns’ta yetiştirme antrenörlüğü yapan 'un da sözleşmesine son verildi.

    NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Earl Watson'ın görevine son verildiği açıklandı. Watson yönetiminde sezonun ilk üç maçını kaybeden Suns, Batı Konferansı'nın son sırasında bulunuyor. Pheonix Suns'ta görevden alınan başantrenör Earl Watson'la birlikte organizasyonda yer alan 'un da işine son verildi. Mehmet Okur'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Aile her şeyden önce gelir. Diğer küçük şeyler hayatta gelir ve geçer. Şimdi ayrılıyorum, ileride yeniden görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mehmet Okur ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.