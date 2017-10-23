Mehmet Okur ile yollar ayrıldı
NBA takımı Phoenix Suns'ta başantrenör Earl Watson'ın görevine son verilmesinin ardından Suns’ta yetiştirme antrenörlüğü yapan Mehmet Okur'un da sözleşmesine son verildi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:40
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Kocaman'dan Tudor'u kilitleyen taktik
Toplam 14
Yorum
Düsselldorf'lu Aykut'mu kilitlemis ? Gs idare heyeti Tudor'u KORKUTTU ! Kaybetme, 8i koru dedi ! O‘da her zamanki oyununu oynayacak takimi cikaramadi !
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Türk Telekom kapanabilir!
Toplam 24
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1 maçmı ? aynı olay vodafone parkta olsa 3 maç ceza verirlerdi , ondan sonra bjk kollanıyor dersiniz, ligin başından beri gs kollanıyor konuşan yok
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"Cesur F.Bahçeliler"
Toplam 9
Yorum
ALİ EYYAM
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