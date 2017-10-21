 LeBron James'ten Cedi'ye tam destek – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'ten Cedi'ye tam destek

    LeBron James'ten Cedi'ye tam destek

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen , ilk günden itibaren başta olmak üzere tüm takım arkadaşlarından destek gördüğünü söyledi.

    Milli basketbolcu, kulübün internet sitesinde yer alan röportajında, "çaylak" olmasından dolayı ilk günlerde biraz stres yaşadığını ancak biraraya geldikleri takım arkadaşlarının olağanüstü karaktere sahip iyi insanlar olduğunu kaydetti.

    NBA tarihinin efsaneleri arasına giren 'in, takım arkadaşlarına sürekli şaka yaptığını paylaşan 22 yaşındaki milli sporcu, "Sadece o değil, Channing Frye, Tristan Thompson, Kevin Love da öyle. Bütün bu insanlar benimle ilgilendiler, onlara minnettarım. İlk günden itibaren başta LeBron James olmak üzere tüm takım arkadaşlarım bana tam destek verdi." ifadelerini kullandı.

    Milli basketbolcu, Türkiye'deki arkadaşlarının tepkileriyle ilgili bir soruya ise, "(LeBron ile aranız nasıl, seninle konuşuyor mu?) diye sürekli soruyorlar. Dünyanın en iyi oyuncusu ve siz onu tanımıyorsunuz. Çok çalışıyor, ben onun gibi bir profesyonel görmedim. Çalışmaya ilk gelen ve antrenmandan son ayrılan oyuncu oluyor. Bu da olağanüstü başarının anahtarı." yanıtını verdi.

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    LeBron James'ten Cedi'ye tam destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.