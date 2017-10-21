LeBron James'ten Cedi'ye tam destek
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, ilk günden itibaren başta LeBron James olmak üzere tüm takım arkadaşlarından destek gördüğünü söyledi.
Milli basketbolcu, kulübün internet sitesinde yer alan röportajında, "çaylak" olmasından dolayı ilk günlerde biraz stres yaşadığını ancak biraraya geldikleri takım arkadaşlarının olağanüstü karaktere sahip iyi insanlar olduğunu kaydetti.
NBA tarihinin efsaneleri arasına giren LeBron James'in, takım arkadaşlarına sürekli şaka yaptığını paylaşan 22 yaşındaki milli sporcu, "Sadece o değil, Channing Frye, Tristan Thompson, Kevin Love da öyle. Bütün bu insanlar benimle ilgilendiler, onlara minnettarım. İlk günden itibaren başta LeBron James olmak üzere tüm takım arkadaşlarım bana tam destek verdi." ifadelerini kullandı.
Milli basketbolcu, Türkiye'deki arkadaşlarının tepkileriyle ilgili bir soruya ise, "(LeBron ile aranız nasıl, seninle konuşuyor mu?) diye sürekli soruyorlar. Dünyanın en iyi oyuncusu ve siz onu tanımıyorsunuz. Çok çalışıyor, ben onun gibi bir profesyonel görmedim. Çalışmaya ilk gelen ve antrenmandan son ayrılan oyuncu oluyor. Bu da olağanüstü başarının anahtarı." yanıtını verdi.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:09
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''Gomis nefes bile almasın''
Toplam 6
Yorum
PIYORSUN İŞE GİRİYORSUN AYKUT HOCA SAMET AYBABA SENİ İYİ ÇALIŞTIRMIŞ VE DERS VERMİŞ. BİZDE SENİ HOCA BİLİYORDUK. MEĞER GÜDÜLEN MİŞİN. BAŞKASININ ÖĞÜDÜ İŞ YA......
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''Hocam bırak da ben oynayayım''
Toplam 4
Yorum
kafa aynı kafa kaçakta demek ki sen bunları hak ediyorsun vede istiyorsun demektir bu sözlerinle. bu nasıl bir düşünce ve kafadır
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Başkan Özbek siftah peşinde
Toplam 1
Yorum
ri bile kızarmıyor bunların GS la zoru başarmak zorundasın sn TUDOR hocam. başar bu işi sustur bu GS kompleksi kokan bu bireyleri. bunlara geçmiş ders aldırmamış. yüzle
LeBron James'ten Cedi'ye tam destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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