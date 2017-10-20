Portland’dan rekor

NBA'de Portland Trail Blazers, konuk olduğu Phoenix Suns'ı 124-76 yenerek organizasyon tarihinin en farklı sezon açılışına imza attı. Önceki rekor, 1987'de LA Clippers'ı 139-93 (46 sayı farkla) yene n Denver Nuggets'a aitti. Blazers'ta Damian Lillard 27, Pat Connaughton 24 sayı, Jusuf Nurkic ise 11 sayı ve 11 ribauntluk "double-double" performansıyla galibiyette pay sahibi oldu.