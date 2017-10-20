 Portland’dan rekor – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Portland’dan rekor

    Portland’dan rekor
    NBA'de Portland Trail Blazers, konuk olduğu Phoenix Suns'ı 124-76 yenerek organizasyon tarihinin en farklı sezon açılışına imza attı. Önceki rekor, 1987'de LA Clippers'ı 139-93 (46 sayı farkla) yene n Denver Nuggets'a aitti. Blazers'ta Damian Lillard 27, Pat Connaughton 24 sayı, Jusuf Nurkic ise 11 sayı ve 11 ribauntluk "double-double" performansıyla galibiyette pay sahibi oldu.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:28
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