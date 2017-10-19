Trail Blazers'tan 'tarihi' başlangıç

NBA'e 11 maçla devam edildi. Talking Stick Resort Arena'da Portland Trail Blazers'ı ağırlayan Phoenix Suns, sezonun ilk maçında taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Portland Trail Blazers, rakibini 48 sayı farkla, 124-76 mağlup etti ve NBA tarihinin en farklı sezon açılışını yaptı. Bundan önceki rekor, 1987'de Los Angeles Clippers'ı 139-93 (46 sayı farkla) yenen Denver Nuggets'a aitti.

Blazers'ta Damian Lillard 27, Pat Connaughton 24 sayı, Jusuf Nurkic ise 11 sayı ve 11 ribauntluk "double-double" performansıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Ev sahibi Suns'ta Eric Bledsoe 15, Mike James ve Devin Booker ise 12 sayılık performans sergiledi.



Pistons'ın yeni sahasında Eminemli açılış

Detroit Pistons, yeni sahası Little Caesars Arena'daki ilk resmi maçında Charlotte Hornets ile karşılaştı. Dünyaca ünlü Detroi·t doğumlu rap şarkıcısı Eminem, maç öncesinde taraftarlara seslendi.

Sahadan 102-90 galip ayrılan Pistons'ta 27 sayı ve 10 ribauntluk performansıyla Tobias Harris maçın en skorer ismi oldu. Hornets'ta Kemba Walker'in 24 sayısı galibiyete yetmedi.



Ersan'dan 6 sayı

Milli oyuncu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Atlanta Hawks, konuk olduğu Dallas Mavericks'i 117-111 yenerek sezona iyi başladı.

Hawks'ta Dennis Schroder 28, Marco Belinelli 20, John Collins 14 sayı kaydetti. Maça ilk 5'te başlayan İlyasova ise 6 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Mavericks'te Dennis Smith Jr. 16 sayı ve 10 asist, Nerlens Noel ise 16 sayı ve 11 ribauntla double-double yaptı.

NBA'e 3 maçla devam edilecek.



Sonuçlar

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 102-90

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 140-131

Orlando Magic-Miami Heat: 116-109

Washington Wizards-Philadelphia Sixers: 120-115

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 100-108

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 103-91

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 111-117

Utah Jazz-Denver Nuggets: 106-96

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 107-99

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 76-124

Sacramento Kings-Houston Rockets: 100-105