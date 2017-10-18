Cleveland Cavaliers, sezonu galibiyetle açtı
NBA’de sezonun açılış maçında Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena‘da karşılaştığı Boston Celtics’i 102-99 mağlup etti. Cleveland’da forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, Boston karşında süre bulamadı.
Cedi süre alamadı
Gecenin diğer maçında Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da Boston Celtics ile oynadı. Son anlarda LeBron James ve Kevin Love ile basketleri bulan Cavaliers, parkeden 102-99'luk skorla galip ayrıldı. Clevlanda'da LeBron 29 sayı, 16 ribaund, 9 asist, Kevin Love 15 sayı, 11 ribaund ve Derrick Rose 14 sayı, 4 ribaund ile karşılaşmayı noktaladı. Boston'da Kyrie Irving 22 sayı, 10 asist, Jaylen Brown 25 sayı, 6 ribaund ile mücadele etti. Cleveland Cavaliers'ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman ise süre alamadı.
Gordon Hayward, sezona şanssız başladı
Öte yandan karşılaşmanın ilk 5 dakikasında sakatlık yaşandı. Boston'ın bu yaz kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Gordon Hayward, hücumdaki bir pozisyonda ters bastı. Hayward'ın sol ayak bileğinde kırık tespit edildi. NBA'de heyecan yarın oynanacak 11 karşılaşma ile devam edecek. Karşılaşmaların TSİ programı şöyle:
02.00 Detroit Pistons - Charlotte Hornets
02.00 Indiana Pacers - Brooklyn Nets
02.00 Orlando Magic - Miami Heat
02.00 Washington Wizards - Philadelphia 76ers
02.30 Boston Celtics - Milwaukee Bucks
03.00 Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans
03.30 Dallas Mavericks - Atlanta Hawks
04.00 Utah Jazz - Denver Nuggets
04.30 San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves
05.00 Phoenix Suns - Portland Trail Blazers
05-00 Sacramento Kings - Houston Rockets
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:33
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Rıza Çalımbay Trabzon'da
Toplam 14
Yorum
birol Muharrem usta lucescu gelecek diye seni trabzona başkan seçtik. Sen gittin yanalı getirdin. takımı batırdın. Şimdi de rıza. Yazıklar olsun.
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Rıza Çalımbay Trabzon'da
Toplam 14
Yorum
hasan bu takımla başarılı olmak için yetenekli olmaya gerek yok. takım ersunu istemiyordu bilerek yenildi
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Zaferin şifreleri
Toplam 17
Yorum
Kazanmanın şifresi Rakibi tahrik et,hakemi etki altına al,sürekli faul yaparak oyunu durdur,futbolcuların zaman geçirsin,kalecin tribünleri tahrik etsin hoca
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