Cleveland Cavaliers, sezonu galibiyetle açtı

NBA’de sezonun açılış maçında Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena‘da karşılaştığı Boston Celtics’i 102-99 mağlup etti. Cleveland’da forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, Boston karşında süre bulamadı.

NBA'de normal sezon heyecanı oynanan iki karşılaşma ile başladı. Son şampiyon Golden State Warriors, Oracle Arena'da Houston Rockets ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadeleden Rockets, 122-121 skorla mağlup ayrıldı. Warriors'ta Nick Young 23 sayı, Stephen Curry 22 sayı, 4 asist ve Kevin Durant 20 sayı, 7 asist ile mücadele etti. Houston'da ise James Harden 27 sayı, 10 asist, Eric Gordon 24 sayı ve PJ Tucker 20 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu.



Cedi süre alamadı

Gecenin diğer maçında Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da Boston Celtics ile oynadı. Son anlarda LeBron James ve Kevin Love ile basketleri bulan Cavaliers, parkeden 102-99'luk skorla galip ayrıldı. Clevlanda'da LeBron 29 sayı, 16 ribaund, 9 asist, Kevin Love 15 sayı, 11 ribaund ve Derrick Rose 14 sayı, 4 ribaund ile karşılaşmayı noktaladı. Boston'da Kyrie Irving 22 sayı, 10 asist, Jaylen Brown 25 sayı, 6 ribaund ile mücadele etti. Cleveland Cavaliers'ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman ise süre alamadı.



Gordon Hayward, sezona şanssız başladı

Öte yandan karşılaşmanın ilk 5 dakikasında sakatlık yaşandı. Boston'ın bu yaz kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Gordon Hayward, hücumdaki bir pozisyonda ters bastı. Hayward'ın sol ayak bileğinde kırık tespit edildi. NBA'de heyecan yarın oynanacak 11 karşılaşma ile devam edecek. Karşılaşmaların TSİ programı şöyle:



02.00 Detroit Pistons - Charlotte Hornets

02.00 Indiana Pacers - Brooklyn Nets

02.00 Orlando Magic - Miami Heat

02.00 Washington Wizards - Philadelphia 76ers

02.30 Boston Celtics - Milwaukee Bucks

03.00 Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans

03.30 Dallas Mavericks - Atlanta Hawks

04.00 Utah Jazz - Denver Nuggets

04.30 San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves

05.00 Phoenix Suns - Portland Trail Blazers

05-00 Sacramento Kings - Houston Rockets