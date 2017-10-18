 Cleveland Cavaliers, sezonu galibiyetle açtı – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Cleveland Cavaliers, sezonu galibiyetle açtı

    Cleveland Cavaliers, sezonu galibiyetle açtı

    NBA’de sezonun açılış maçında Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena‘da karşılaştığı Boston Celtics’i 102-99 mağlup etti. Cleveland’da forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, Boston karşında süre bulamadı.

    NBA'de normal sezon heyecanı oynanan iki karşılaşma ile başladı. Son şampiyon Golden State Warriors, Oracle Arena'da Houston Rockets ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadeleden Rockets, 122-121 skorla mağlup ayrıldı. Warriors'ta Nick Young 23 sayı, Stephen Curry 22 sayı, 4 asist ve Kevin Durant 20 sayı, 7 asist ile mücadele etti. Houston'da ise James Harden 27 sayı, 10 asist, Eric Gordon 24 sayı ve PJ Tucker 20 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu.

    Cedi süre alamadı
    Gecenin diğer maçında Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da Boston Celtics ile oynadı. Son anlarda LeBron James ve Kevin Love ile basketleri bulan Cavaliers, parkeden 102-99'luk skorla galip ayrıldı. Clevlanda'da LeBron 29 sayı, 16 ribaund, 9 asist, Kevin Love 15 sayı, 11 ribaund ve Derrick Rose 14 sayı, 4 ribaund ile karşılaşmayı noktaladı. Boston'da Kyrie Irving 22 sayı, 10 asist, Jaylen Brown 25 sayı, 6 ribaund ile mücadele etti. Cleveland Cavaliers'ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman ise süre alamadı.

    Gordon Hayward, sezona şanssız başladı
    Öte yandan karşılaşmanın ilk 5 dakikasında sakatlık yaşandı. Boston'ın bu yaz kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Gordon Hayward, hücumdaki bir pozisyonda ters bastı. Hayward'ın sol ayak bileğinde kırık tespit edildi. NBA'de heyecan yarın oynanacak 11 karşılaşma ile devam edecek. Karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

    02.00 Detroit Pistons - Charlotte Hornets
    02.00 Indiana Pacers - Brooklyn Nets
    02.00 Orlando Magic - Miami Heat
    02.00 Washington Wizards - Philadelphia 76ers
    02.30 Boston Celtics - Milwaukee Bucks
    03.00 Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans
    03.30 Dallas Mavericks - Atlanta Hawks
    04.00 Utah Jazz - Denver Nuggets
    04.30 San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves
    05.00 Phoenix Suns - Portland Trail Blazers
    05-00 Sacramento Kings - Houston Rockets
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:33
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