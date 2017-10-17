NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Spurs'ün 32 yaşındaki Aldridge'in sözleşmesini 3 yıllığına uzattığı bildirildi. ABD basınında yer alan haberlerde, Aldridge'in 3 yıllık kontrat karşılığında 72,3 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü. Portland Trail Blazers tarafından 2006 draftında 1 numaradan seçilen ABD'li basketbolcu, takımında 9 sene forma giydikten sonra 2015'te Spurs'e imza atmıştı. Kariyerinde 5 kez all-star seçilen Aldridge, NBA'de 19,1 sayı, 8,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.