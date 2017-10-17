 Spurs, Aldridge'in sözleşmesini yeniledi – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    , Aldridge'in sözleşmesini yeniledi

    <a href="/index/spurs?id=2a6cf792-ec0f-4703-80ef-f5e80223cbb9" class="" rel="tag">Spurs</a>, Aldridge'in sözleşmesini yeniledi

    NBA ekibi San Antonio , pota altı oyuncusu LaMarcus Aldridge'in sözleşmesini 3 yıllığına uzattı.

    NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 'ün 32 yaşındaki Aldridge'in sözleşmesini 3 yıllığına uzattığı bildirildi. ABD basınında yer alan haberlerde, Aldridge'in 3 yıllık kontrat karşılığında 72,3 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü. Portland Trail Blazers tarafından 2006 draftında 1 numaradan seçilen ABD'li basketbolcu, takımında 9 sene forma giydikten sonra 2015'te 'e imza atmıştı. Kariyerinde 5 kez all-star seçilen Aldridge, NBA'de 19,1 sayı, 8,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:20
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