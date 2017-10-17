Spurs, Aldridge'in sözleşmesini yeniledi
NBA ekibi San Antonio Spurs, pota altı oyuncusu LaMarcus Aldridge'in sözleşmesini 3 yıllığına uzattı.
NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Spurs'ün 32 yaşındaki Aldridge'in sözleşmesini 3 yıllığına uzattığı bildirildi. ABD basınında yer alan haberlerde, Aldridge'in 3 yıllık kontrat karşılığında 72,3 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü. Portland Trail Blazers tarafından 2006 draftında 1 numaradan seçilen ABD'li basketbolcu, takımında 9 sene forma giydikten sonra 2015'te Spurs'e imza atmıştı. Kariyerinde 5 kez all-star seçilen Aldridge, NBA'de 19,1 sayı, 8,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:20
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Tudor'un 11'i belli oldu
Toplam 23
Yorum
Harun Linnes'i hiç canlı izlediniz mi ? En büyük sorunu orta açamamak :) Canlı izlerseniz göreceksiniz ki, resmen topu kaldırmaya gücü yetmiyor.
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En iyisi Beşiktaş
Toplam 2
Yorum
BJK 1903 BJK'li eski futbolcu-hocalar BJK'ye çelme takıyor. gsli eski futbolcu-hocalar ise gsye yatıyor.böylece gs şampiyon oluyor,BJK ise 2.oluyor
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Tudor'un 11'i belli oldu
Toplam 23
Yorum
eleaman latovlevici ayni hasan ali.katiliyorum.asomoag gelirse eger ve o geldi diye umarim linnes gönderilmez
Spurs, Aldridge'in sözleşmesini yeniledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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