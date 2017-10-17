 ABD üniversite basketbolunda rüşvet skandalı – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    ABD üniversite basketbolunda rüşvet skandalı

    ABD üniversite basketbolunda rüşvet skandalı

    Yıldız adayı oyunculara, tercihlerini etkilemek için rüşvet verildiği iddiasıyla açılan FBI soruşturmasına ismi karışan Louisville Cardinals Başantrenörü Pitino, görevinden alındı

    Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu () Erkekler Basketbol Ligi takımlarından Louisville Cardinals'ın başantrenörlüğünü 16 yıldır yapan Rick Pitino, adının rüşvet skandalına karışması sebebiyle kovuldu. Louisville Üniversitesi'nin spor faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu, geçen ay Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) başlattığı soruşturmaya ismi karışan 65 yaşındaki Pitino'nun kovulmasına, oy birliğiyle karar verdi. Kentucky ve Louisville üniversitelerinin takımlarıyla şampiyonluk yaşayan, 3 farklı okulu (Providence, Kentucky, Louisville) dörtlü finale taşıyan ilk başantrenör olan Pitino, 2013'te ABD basketbolunun unutulmaz isimlerinin yer aldığı Naismith Şöhretler Listesi'ne girmişti. FBI'ın açtığı soruşturmaya göre, NCAA Erkekler Basketbol Ligi'nde görev yapan 4 yardımcı antrenörün de aralarında bulunduğu 10 kişi, rüşvet yoluyla yıldız adayı oyuncuların, okul, ayakkabı sponsoru, menajer gibi tercihlerini etkilemekle suçlanmıştı.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:54
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