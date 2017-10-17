ABD üniversite basketbolunda rüşvet skandalı
Yıldız adayı oyunculara, tercihlerini etkilemek için rüşvet verildiği iddiasıyla açılan FBI soruşturmasına ismi karışan Louisville Cardinals Başantrenörü Pitino, görevinden alındı
Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi takımlarından Louisville Cardinals'ın başantrenörlüğünü 16 yıldır yapan Rick Pitino, adının rüşvet skandalına karışması sebebiyle kovuldu. Louisville Üniversitesi'nin spor faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu, geçen ay Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) başlattığı soruşturmaya ismi karışan 65 yaşındaki Pitino'nun kovulmasına, oy birliğiyle karar verdi. Kentucky ve Louisville üniversitelerinin takımlarıyla şampiyonluk yaşayan, 3 farklı okulu (Providence, Kentucky, Louisville) dörtlü finale taşıyan ilk başantrenör olan Pitino, 2013'te ABD basketbolunun unutulmaz isimlerinin yer aldığı Naismith Şöhretler Listesi'ne girmişti. FBI'ın açtığı soruşturmaya göre, NCAA Erkekler Basketbol Ligi'nde görev yapan 4 yardımcı antrenörün de aralarında bulunduğu 10 kişi, rüşvet yoluyla yıldız adayı oyuncuların, okul, ayakkabı sponsoru, menajer gibi tercihlerini etkilemekle suçlanmıştı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:54
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Tudor'un 11'i belli oldu
Toplam 19
Yorum
Murat Latovlevici yerine Linens olursa süper olur. müthiş 11.
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1461 bile 6 gol yemez
Toplam 7
Yorum
kartal hoca maçlara çıkacak 11 belirlerken ona müdahale edenler var galiba çünkü başka türlü olmaz şu anda ligde en iyi kadro var
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 82
Yorum
Bu mac berabere 2-2
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