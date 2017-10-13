 Michael Jordan'dan NBA tepkisi – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Michael Jordan'dan NBA tepkisi

    Michael Jordan'dan NBA tepkisi

    Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından Michael Jordan, ligde bu sezon yıldız isimlerin aynı takımda toplanmasını eleştirdi.

    ABD basınına konuşan NBA ekiplerinden Charlotte Hornets'in sahibi Jordan, bu sezon all-star isimlerin aynı takımda toplanmasını eleştirerek, "Yıldız oyuncuların takım seçimlerinin, ligdeki rekabete büyük darbe vuracağına inanıyorum." diye görüş belirtti.

    Şampiyonluk yarışının içine fazla kulübün giremeyeceğini savunan Jordan, " Bu sezon bir veya iki takım çok güçlü olacak. Geriye kalan 28 takım ise çöplüğe dönecek ve bu sektörde tutunmak için zorlu süreçler yaşayacak." ifadelerini kullandı.

    Dünyanın en iyi basketbolcusu olduğuna ilişkin görüşlere de cevap veren Micheal Jordan, "Dönemimde Wilt Chamberlain veya Jerry West'e karşı hiç oynamadım. Birinin diğerinden daha iyi olduğunu söylemek, bana adaletli gelmiyor. Kariyerim boyunca 6 şampiyonluk kazandım ama eski basketbolcu Bill Russell 11 kez bunu başardı. Bu durum, onu benden daha mı iyi yapıyor? Hayır, çünkü farklı dönemlerde oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

    NBA'de son üç sezondur finale Golden State Warriors ile Cleveland Cavaliers takımları kalıyor. Bu finallerden ikisini kazanan Warriors kadrosunu korurken, 2015-2016 sezonu şampiyonu Cavaliers ise Kyle Korver, Kyrie Irving ve Derrick Rose gibi yıldız oyuncuların yanı sıra İspanyol Jose Calderon ve milli oyuncu Cedi Osman'ı da renklerine bağladı.

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:07
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