Ersan İlyasovalı Hawks kaybetti

Atlanta kentindeki McCamish Pavilion'da oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip Mavericks, mücadeleden 108-94 galip ayrıldı.

Mavericks'te oyuna sonradan giren oyuncular Gian Clavell 19, Maxi Kleber ise 16 sayı attı.

Atlanta Hawks formasıyla karşılaşmaya ilk 5'te başlayan Ersan İlyasova, 21 dakika kaldığı sahada 7 sayı, 3 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla oynadı. Mücadeleyi 20 sayıyla tamamlayan Kent Bazemore ise maçın en skorer oyuncusu oldu.