Ersan İlyasovalı Hawks kaybetti
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarının sezon öncesi hazırlık maçında Dallas Mavericks, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks'ı 108-94 yendi.
Atlanta kentindeki McCamish Pavilion'da oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip Mavericks, mücadeleden 108-94 galip ayrıldı.
Mavericks'te oyuna sonradan giren oyuncular Gian Clavell 19, Maxi Kleber ise 16 sayı attı.
Atlanta Hawks formasıyla karşılaşmaya ilk 5'te başlayan Ersan İlyasova, 21 dakika kaldığı sahada 7 sayı, 3 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla oynadı. Mücadeleyi 20 sayıyla tamamlayan Kent Bazemore ise maçın en skorer oyuncusu oldu.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:53
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Toplam 9
Yorum
ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ?
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Yönetim ikiye bölündü, Cenk ise...
Toplam 14
Yorum
eraycan zaten sezon sonu satılacak kalmalı kesinlikle yanına bir yerli bir yabancı golcü şart negrado durmu göre gidecek oynarsa kalacak
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Onur: Asla yalnız bırakamam
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat sakat kalede yer alacağına iyileş de ondan sonra oyna , zaman dökülüyorsun birde sakat sakat oynarsan vay takımın haline ?
Ersan İlyasovalı Hawks kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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