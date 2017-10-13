 Ersan İlyasovalı Hawks kaybetti – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Ersan İlyasovalı Hawks kaybetti

    Ersan İlyasovalı Hawks kaybetti

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarının sezon öncesi hazırlık maçında Dallas Mavericks, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks'ı 108-94 yendi.

    Atlanta kentindeki McCamish Pavilion'da oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip Mavericks, mücadeleden 108-94 galip ayrıldı.

    Mavericks'te oyuna sonradan giren oyuncular Gian Clavell 19, Maxi Kleber ise 16 sayı attı.

    Atlanta Hawks formasıyla karşılaşmaya ilk 5'te başlayan Ersan İlyasova, 21 dakika kaldığı sahada 7 sayı, 3 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla oynadı. Mücadeleyi 20 sayıyla tamamlayan Kent Bazemore ise maçın en skorer oyuncusu oldu.

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:53
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