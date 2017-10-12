Wiggins'ten 5 yıllık imza
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Minnesota Timberwolves, Kanadalı oyuncusu Andrew Wiggins'in sözleşmesini uzattı.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Wiggins ile yaklaşık 150 milyon dolar karşılığında 5 yıllık yeni kontrata imza atıldığı bildirildi.
Cleveland Cavaliers tarafından 2014 draftında 1 numaradan seçilen Wiggins, ardından Timberwolves'a takas edildi. Üç yıldır NBA'de oynayan Wiggins, geçen sezon Timberwolves formasıyla 23,6 sayı, 4 ribaunt, 2,3 asist ve 1 top çalma ortalamaları yakaladı.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:58
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Sana kapımız sonuna kadar açık
Toplam 41
Yorum
aynen sinan güleri aldınız ne yalan konuşuyosun :D
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Beşiktaş iki yıldızın tapusunu alıyor!
Toplam 1
Yorum
INŞALLAH Olursa çok iyi olur
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Uzun menzilli pasın ustası
Toplam 2
Yorum
hagi10 ohh be en sonunda hava topu bırakmayan stoper geldi . hem ofans hem defans
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