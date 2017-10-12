 Wiggins'ten 5 yıllık imza – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Wiggins'ten 5 yıllık imza

    Wiggins'ten 5 yıllık imza

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Minnesota Timberwolves, Kanadalı oyuncusu Andrew Wiggins'in sözleşmesini uzattı.

    NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Wiggins ile yaklaşık 150 milyon dolar karşılığında 5 yıllık yeni kontrata imza atıldığı bildirildi.

    Cleveland Cavaliers tarafından 2014 draftında 1 numaradan seçilen Wiggins, ardından Timberwolves'a takas edildi. Üç yıldır NBA'de oynayan Wiggins, geçen sezon Timberwolves formasıyla 23,6 sayı, 4 ribaunt, 2,3 asist ve 1 top çalma ortalamaları yakaladı.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:58
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