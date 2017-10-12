Kyrie Irving: ”Boston gerçek anlamda yaşayan bir spor şehri”

Cleveland'a oranla Boston Celtics'in tam bir spor şehri olduğunu söyleyen Kyrie burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kyrie Irving: "Cleveland'a gittiğin zaman gece olduğunda bazı şeyler bulabiliyorsun ancak arada çok büyük farklar var. Boston'da araba ile giderken 'Gerçekten yaşayan bir spor şehrinde oynuyorum' diye düşünüyorum. Özellikle Boston'da birçok farklı kültür ve yemek ve insan görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Irving, Boston'a gelmeden önce 6 sezon boyunca Cleveland Cavaliers forması giymiş ve burada 2016 yılında bir NBA şampiyonluğu kazanmıştı.