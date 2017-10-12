 Furkan Korkmaz’lı Philadelphia 76ers, Nets'i devirdi – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    ’lı Philadelphia 76ers, Nets'i devirdi

    <a href="/index/furkan-korkmaz?id=abc482a4-1abb-4929-9a63-90a24c626bf7" class="" rel="tag">Furkan Korkmaz</a>’lı Philadelphia 76ers, Nets'i devirdi

    Milli oyuncu ’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Brooklyn Nets'i 133-114’lük skorla yendi. Korkmaz, karşılaşmada 3 sayı, 1 asist ve 1 ribaund ile oynadı.

    NBA'de hazırlık maçları devam ediyor. Milli basketbolcu 'ın takımı Philadelphia 76ers deplasmanda karşılaştığı Brooklyn Nets'i 133-114 mağlup etti ve hazırlık maçlarındaki ilk galibiyetini aldı. Philadelphia'da Dario Saric 26 sayı ve 9 ribaund, Joel Embiid 22 sayı ve 7 ribaund ile oynarken, ise aldığı 5 dakikalık sürede 3 sayı, 1 ribaund ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

    Brookln Nets'te ise D'Angelo Russell 24 sayı, 4 asist, Caris LeVert 16 sayı, 4 ribaund ve Jeremy Lin de 14 sayı ile karşılaşmayı tamamladı.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:50
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