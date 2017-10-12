Furkan Korkmaz’lı Philadelphia 76ers, Nets'i devirdi
Milli oyuncu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Brooklyn Nets'i 133-114’lük skorla yendi. Korkmaz, karşılaşmada 3 sayı, 1 asist ve 1 ribaund ile oynadı.
Brookln Nets'te ise D'Angelo Russell 24 sayı, 4 asist, Caris LeVert 16 sayı, 4 ribaund ve Jeremy Lin de 14 sayı ile karşılaşmayı tamamladı.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:50
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GEVŞERSENİZ KAYBEDERSİNİZ!Hsby Aman ha koçlarım gevşemeyin şampiyon olun ondan sonra gevşeyebildiğiniz kaadar gevşeyin :) Maçlarda 1-0 olunca maç bitmesin 2-3-4 hatta 5-6
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