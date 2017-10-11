 Jordan’dan tarihi bağış – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Jordan’dan tarihi bağış

    Jordan’dan tarihi bağış
    DÜNYA basketbolunun efsane ismi 'dan örnek davranış... NBA takımlarından Charlotte Hornets'in da sahibi olan Jordan, risk altındaki topluluklara yardımcı olacağını umduğu tıbbi kniliklere tam 7 milyon dolar bağışta bulunacak.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:32
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