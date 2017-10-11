 Furkan Korkmazlı Sixers, İngiltere'de maça çıkacak – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Furkan Korkmazlı Sixers, İngiltere'de maça çıkacak

    Furkan Korkmazlı Sixers, İngiltere'de maça çıkacak

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden ile Boston Celtics arasındaki sezon karşılaşması, 11 Ocak 2018'de İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacak.

    Boston Celtics ile Cleveland Cavaliers arasında 18 Ekim Çarşamba günü yapılacak karşılaşmayla başlayacak NBA'de 2017-18 sezonunun programı, netleşmeye başladı.

    NBA'in uluslararası arenada tanıtımı için yapılan ülke dışı karşılaşmalarından Londra ayağında, bu sezon kadrosunu 20 yaşındaki milli oyuncu ile güçlendiren ile Boston Celtics, 11 Ocak 2018'de karşı karşıya gelecek.

    Londra'da oynanacak sekizinci normal sezon NBA karşılaşmasının biletleri, 20 Ekim Cuma günü satışa çıkacak.

    Karşılaşma, Celtics'in, 2007 yılında Minnesota Timberwolves'a karşı sezon öncesi yaptığı hazırlık maçından sonra Londra'daki ikinci müsabakası olacak. 2013 yılında Oklahoma City Thunders ile Manchester'da hazırlık maçına çıkan Sixers ise Londra'ya ilk kez gelecek.

    Furkan, takımının dün yine Boston Celtics'e 113-96 yenildiği hazırlık maçında 13 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla oynamıştı.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:50
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