Furkan Korkmazlı Sixers, İngiltere'de maça çıkacak
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers ile Boston Celtics arasındaki sezon karşılaşması, 11 Ocak 2018'de İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacak.
Boston Celtics ile Cleveland Cavaliers arasında 18 Ekim Çarşamba günü yapılacak karşılaşmayla başlayacak NBA'de 2017-18 sezonunun programı, netleşmeye başladı.
NBA'in uluslararası arenada tanıtımı için yapılan ülke dışı karşılaşmalarından Londra ayağında, bu sezon kadrosunu 20 yaşındaki milli oyuncu Furkan Korkmaz ile güçlendiren Philadelphia 76ers ile Boston Celtics, 11 Ocak 2018'de karşı karşıya gelecek.
Londra'da oynanacak sekizinci normal sezon NBA karşılaşmasının biletleri, 20 Ekim Cuma günü satışa çıkacak.
Karşılaşma, Celtics'in, 2007 yılında Minnesota Timberwolves'a karşı sezon öncesi yaptığı hazırlık maçından sonra Londra'daki ikinci müsabakası olacak. 2013 yılında Oklahoma City Thunders ile Manchester'da hazırlık maçına çıkan Sixers ise Londra'ya ilk kez gelecek.
Furkan, takımının dün yine Boston Celtics'e 113-96 yenildiği hazırlık maçında 13 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla oynamıştı.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:50
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CENGİZ ÜNDER'E İLK TEKLİF YAPILDI
Toplam 14
Yorum
ona bakarsan 30 milyonluk taliscayı gelişsin diye o aşağıladığın çöplük dediğin lige kiraladılar.. hangisi cehaletmiş okuyucular karar versin
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Rodallega’nın heyecanı
Toplam 2
Yorum
baksoy Hocanın kaprislerinden nasibini alıyor RODELLEGA ? BURAĞIN sakatı veya ölüsü oynuyor ama o oynayamıyor ? Buna kimse karşı koyamıyor ?
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"ARDA G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR"
Toplam 21
Yorum
galah alan yok tabi ese,,,, gibi dönmek istersin,,bu yüzsüs fenere,de gider
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