Furkan Korkmazlı Sixers, İngiltere'de maça çıkacak

Boston Celtics ile Cleveland Cavaliers arasında 18 Ekim Çarşamba günü yapılacak karşılaşmayla başlayacak NBA'de 2017-18 sezonunun programı, netleşmeye başladı.

NBA'in uluslararası arenada tanıtımı için yapılan ülke dışı karşılaşmalarından Londra ayağında, bu sezon kadrosunu 20 yaşındaki milli oyuncu Furkan Korkmaz ile güçlendiren Philadelphia 76ers ile Boston Celtics, 11 Ocak 2018'de karşı karşıya gelecek.

Londra'da oynanacak sekizinci normal sezon NBA karşılaşmasının biletleri, 20 Ekim Cuma günü satışa çıkacak.

Karşılaşma, Celtics'in, 2007 yılında Minnesota Timberwolves'a karşı sezon öncesi yaptığı hazırlık maçından sonra Londra'daki ikinci müsabakası olacak. 2013 yılında Oklahoma City Thunders ile Manchester'da hazırlık maçına çıkan Sixers ise Londra'ya ilk kez gelecek.

Furkan, takımının dün yine Boston Celtics'e 113-96 yenildiği hazırlık maçında 13 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla oynamıştı.