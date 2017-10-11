Cedi Osman'lı Cleveland, Chicago’ya mağlup
Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, hazırlık maçında Chicago Bulls 108-94 mağlup oldu. Müsabakada Cedi, 3 sayı, 1 ribaund ile oynadı.
Chicago Bulls'ta ise Justin Holiday 28 sayı, 11 ribaund ve Lauri Markkanen 18 sayı, 5 ribaund ile galibiyeti getiren isimler oldu.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:44
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ALTYAPI MADENİ
Toplam 2
Yorum
ERAY TS Taraftarda da bu bilinç olmalı. Yedek Mustafa Akbaş bir hata yaptı mı olay oluyor, ama Tomas Hubocan hata yapsa da yargılanmıyor.
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''TÜRK FUTBOL TARİHİNİN 1 NUMARASI''
Toplam 5
Yorum
Mustafa M. Arda gibi bir karakterin bu durumlara düşmüş olması yazık.Çok yetenekli bir oyuncuydu, onun şu an bulunduğu mevki de olmak, bazıların hayali
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"OCAKTA GÖRÜŞÜRÜZ"
Toplam 3
Yorum
seda derdi ne bunun yok olmayami geliyo lig acinasi gerilik hat safhada anlasilan doymus belli
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