 Cedi Osman'lı Cleveland, Chicago’ya mağlup – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    'lı Cleveland, Chicago’ya mağlup

    Cedi Osman'lı Cleveland, Chicago’ya mağlup

    Milli basketbolcu ’ın formasını giydiği , hazırlık maçında Chicago Bulls 108-94 mağlup oldu. Müsabakada Cedi, 3 sayı, 1 ribaund ile oynadı.

    NBA'de hazırlık karşılaşmaları devam ederken, milli basketbolcu 'ın formasını giydiği , Chicago Bulls ile Quicken Loans Arena'da mücadele etti. Parkeden Bulls, 108-94'lük skorla galip ayrıldı. Bu karşılaşmada sakatlığından dolayı diğer hazırlık maçlarında forma giyemeyen yıldız oyuncu Lebron James, ilk kez sahaya çıktı. Cavaliers'ta Lebron James 17 sayı, 5 ribaund, Derrick Rose 13 sayı, 5 asist ve Iman Shumpert 12 sayı ile oynadı. Cedi ise 5 dakika 28 saniye süre aldığı müsabakada 3 sayı, 1 ribaund ile mücadele etti.

    Chicago Bulls'ta ise Justin Holiday 28 sayı, 11 ribaund ve Lauri Markkanen 18 sayı, 5 ribaund ile galibiyeti getiren isimler oldu.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:44
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