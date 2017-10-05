Cedi ve Furkan ilk maçlarına çıktı
NBA'de forma giyecek milli oyunculardan Cedi Osman, Cleveland Cavaliers'ta, Furkan Korkmaz da Philadelphia 76ers'ta A takımla ilk maçlarını yaptı.
NBA'de yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'ı, Philadelphia 76ers ise Memphis Grizzlies'ı ağırladı.
Hawks'a 109-93 yenildikleri maçta kenardan gelip 15 dakika süre alan Cedi Osman, 6 sayı, 2 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi. Atlanta Hawks forması giyen diğer milli basketbolcu Ersan İlyasova, ilk 5'te başlayıp 18 dakika oynadığı maçta 5 sayı, 7 ribaunt, 1 asistle mücadele etti.
Daha önce Philadelphia 76ers ile NBA Yaz Ligi'nde forma giyse de A takımda ilk maçına çıkan Furkan Korkmaz, Grizzlies önünde 110-89 kaybettikleri mücadelede sonradan oyuna dahil olup 14 dakika görev aldı. Milli basketbolcu, karşılaşmayı 3 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 2 top çalmayla tamamladı.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:47
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 22
Yorum
hakan adam doymuş! sanki türkiyeye gelse top oynayacak.
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 7
Yorum
fb-ce Bencede gönderilmesi takımın hızını arttırıyor. Hem oynadığı futbola benziyor ııghıh biz alışık değiliz gitsin.ulen aykut kendini td saniyon
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 7
Yorum
Kadıköy Bunu kim ortaya attiysa kocaman bir yalan atmış tek oynayan futbolcu
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