 Cedi ve Furkan ilk maçlarına çıktı – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Cedi ve Furkan ilk maçlarına çıktı

    Cedi ve Furkan ilk maçlarına çıktı

    'de forma giyecek milli oyunculardan , Cleveland Cavaliers'ta, da Philadelphia 76ers'ta A takımla ilk maçlarını yaptı.

    'de yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'ı, Philadelphia 76ers ise Memphis Grizzlies'ı ağırladı.

    Hawks'a 109-93 yenildikleri maçta kenardan gelip 15 dakika süre alan , 6 sayı, 2 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi. Atlanta Hawks forması giyen diğer milli basketbolcu Ersan İlyasova, ilk 5'te başlayıp 18 dakika oynadığı maçta 5 sayı, 7 ribaunt, 1 asistle mücadele etti.

    Daha önce Philadelphia 76ers ile NBA Yaz Ligi'nde forma giyse de A takımda ilk maçına çıkan , Grizzlies önünde 110-89 kaybettikleri mücadelede sonradan oyuna dahil olup 14 dakika görev aldı. Milli basketbolcu, karşılaşmayı 3 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 2 top çalmayla tamamladı.

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:47
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