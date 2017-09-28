 WADE VE LEBRON BULUŞTU! – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    WADE VE LEBRON BULUŞTU!

    WADE VE LEBRON BULUŞTU!

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından , 12 kez all-star seçilen 'i kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir yıl daha kontratının bulunduğu Chicago Bulls'taki alacaklarından feragat eden 35 yaşındaki Wade, kendisini bir yıllığına Cavaliers'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

    2003-04 sezonunda başladığı kariyerine, Bulls'a gittiği geçen sezona kadar Miami Heat'te devam eden Wade böylece 2012 ve 2013'te şampiyonluk sevinci yaşadığı yıldız oyuncu LeBron James ile bu kez Cavaliers'ta bir araya geldi.

    2006, 2012 ve 2013'te şampiyonluk kazanan Wade, 2006'da NBA finalinin en değerli oyuncusu, 2009'da ise normal sezonun sayı kralı oldu. 12 kez all-star seçilen Wade, kariyeri boyunca 23,3 sayı, 5,7 asist ve 4,8 ribaunt ortalamaları yakaladı.

    Wade, sakatlığı yüzünden 60 maça çıkabildiği geçen sezon 18,3 sayı, 4,5 ribaunt, 3,9 asist ortalamalarıyla oynadı.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:53
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