WADE VE LEBRON BULUŞTU!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers, 12 kez all-star seçilen Dwyane Wade'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir yıl daha kontratının bulunduğu Chicago Bulls'taki alacaklarından feragat eden 35 yaşındaki Wade, kendisini bir yıllığına Cavaliers'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
2003-04 sezonunda başladığı kariyerine, Bulls'a gittiği geçen sezona kadar Miami Heat'te devam eden Wade böylece 2012 ve 2013'te şampiyonluk sevinci yaşadığı yıldız oyuncu LeBron James ile bu kez Cavaliers'ta bir araya geldi.
2006, 2012 ve 2013'te şampiyonluk kazanan Wade, 2006'da NBA finalinin en değerli oyuncusu, 2009'da ise normal sezonun sayı kralı oldu. 12 kez all-star seçilen Wade, kariyeri boyunca 23,3 sayı, 5,7 asist ve 4,8 ribaunt ortalamaları yakaladı.
Wade, sakatlığı yüzünden 60 maça çıkabildiği geçen sezon 18,3 sayı, 4,5 ribaunt, 3,9 asist ortalamalarıyla oynadı.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:53
-
''TÜRK İNSANINA MİNNETTARIZ''
Toplam 1
Yorum
arsen l. Güzel aile,güzel insanlar..İnşallah BJK den daha çok para kazanırsınız.Alınteri emek bu işte..........
-
Fırtına'ya sakatlardan iyi haber
Toplam 2
Yorum
ahmet yuh be adam kalitesi belli sadece uyum sorunu var
-
YENECEĞİZ BAŞKAN
Toplam 10
Yorum
Firtina Ne hikmetse simdiye kadar gelen baskanlari trabzonun basina adam gibi ac futbol kulturu yuksek hoca getirmedikleri icin bu hadeyiz
WADE VE LEBRON BULUŞTU! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.