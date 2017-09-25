LEBRON - WADE BULUŞUYOR MU?
Chicago Bulls, yüksek maaşı sebebiyle takımdan göndermek istediği Dwyane Wade ile sonunda anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu sözleşmesini feshetti. Yıldız oyuncunun hangi takıma gideceği ise merak konusu.
12 kez All-Star seçilen, 3 şampiyonluk yaşayan Dwyane Wade'in hangi takıma gideceği ise büyük merak konusu… Çıkan haberlere göre Wade ile Oklahoma City Thunder, Miami Heat, San Antonio Spurs ve Cleveland Cavaliers ilgileniyor.
Yıldız basketbolcuya Heat 4.2 milyon dolar, Spurs 3.3 milyon dolar, Cavaliers 2.5 milyon dolar ve Thunder 2.3 milyon dolarlık kontratlar önerebilir. Wade'in ise yakın arkadaşı LeBron James ile Cavaliers'ta buluşması bekleniyor. Ancak Cavs 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katarsa; 10 milyon 500 bin dolarlık lüks vergisi ödemek zorunda kalacak.
Twitter hesabından Chicago Bulls taraftarına da teşekkür etmeyi unutmayan Dwyane Wade, AP haber ajansına da geleceği hakkında konuştu. Yıldız basketbolcu, "Bu gece uyuyacağım. Yarın gidebileceğim takımlar listesine bakacağım. Vereceğim karar yüzde 100 basketbol için olacak. Bana en iyi uyacak, kariyerimi en iyi şekilde devam ettirebileceğim bir takıma gideceğim" dedi.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:53
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MUHARREM USTA SIKINTILI
Toplam 1
Yorum
Lazepe Durmak Yok yola devam, 10. haftadan sonra her şeyin farklı olacağını düşünüyorum.
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BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ LEIPZIG
Toplam 1
Yorum
bjk advers TİMO WERNER : Beşiktaş ASLA BİR BAYERN BİR DORTMUND DEĞİL ! Yedirin bu lafı maç sonunda Beşiktaşla ilgili konuşacak morali olmasın !
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4 GAZETECİ YARALANDI!
Toplam 1
Yorum
Şeref Çok yazık belhanda köşe vuruşu kullanırken de yabancı maddeler atılıyordu.Artık bunlara önlem alınmalı.
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