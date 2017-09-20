Kevin Durant rezil oldu!
NBA takımlarından Golden State Warriors'ın yıldızı Kevin Durant, sosyal medyada sahte kullanıcı hesabı skandalıyla ABD'de gündeme oturdu.
28 yaşındaki süper yıldız, sosyal medya platformu Twitter'da Cole Cashwell isimli bir kullanıcıdan gelen, "Kararına saygı duyuyorum ama Oklahoma City Thunder'dan ayrılmak için şampiyonluk kazanmak dışında gerçek bir sebep söyleyebilir misin?" sorusuna, yanlışlıkla kendi hesabıyla cevap verdi.
Durant'in kurduğu cümlede, kendisinden "o" diye bahsetmesi oyuncunun foyasını meydana çıkardı.
Durant sahte hesabı yerine kendi hesabını kullanarak, "O, organizasyon ya da Billy Donovan için oynamayı sevmiyordu. Kadro da hiç iyi değildi, sadece o ve Russ vardı. O takımdan Russ'ı çıkardığını düşün. KD onlarla şampiyon olamazdı" mesajını yazınca, sosyal medya adeta sallandı.
Tweetler atıldığı gibi gündemin bir numaralı maddesi oldu. Bu tweetler Kevin Durant'in hesabından derhal silindi tabii ancak alınan ekran görüntüleri, tüm sosyal medyada manşetleri çaldı bile.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:48
-
O forma geri döndü!
Toplam 4
Yorum
Taraftar... Ay yıldız bandın ortasında olmalı. Saçma sapan formaları bırakın artık bu millet ne istiyor bir bakın
-
‘Sag’lamcı Kocaman
Toplam 4
Yorum
sabri saglamci Aykut hoca?!?Mac basi en az 2 gol yiyor takim.Ligin en fazla gol yiyen takimlarindan.Demek ki felsefesinde bir ariza var.Ama görem
-
Linnes geri dönüyor Lato kulübeye!
Toplam 6
Yorum
Aslan Lines'ten bi cacık olmaz çünkü yana pas yapmaktan başka bildiği bir şey yok! Aldığı topu yanındaki adama veriyor ya da kaybediyor!!!
Kevin Durant rezil oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.