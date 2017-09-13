 Kobe Bryant'a büyük onur – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    'a büyük onur

    Kobe Bryant'a büyük onur

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden , efsane oyuncusu 'ın 8 ve 24 numaralı formalarını emekliye ayıracağını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki eski basketbolcu Bryant'ın giydiği 8 ve 24 numaralı formaların Golden State Warriors'ın 18 Aralık'ta Staples Center'da misafir edileceği karşılaşmada emekliye ayrılacağı bildirildi.

    Böylece Bryant, NBA'de aynı takımda iki forması emekli edilen ilk basketbolcu olarak tarihe geçecek.

    Bryant, Wilt Chamberlain (13), Elgin Baylor (22), Gail Goodrich (25), Magic Johnson (32), Kerim Abdülcabbar (33), Shaquille O'Neal (34), James Worthy (42), Jerry West (44) ve Jamaal Wilkes'tan (52) sonra forma numarası emekliye ayrılan 10. Lakers oyuncusu olacak.

    , 20 yıl formasını giydiği Lakers'ta 5 NBA şampiyonluğu yaşadı. Takımıyla 2 kez NBA finallerinin, bir kez de normal sezonun en değerli oyuncusu ödülüne layık görülen Bryant, 18 defa all-star seçildi. Efsane basketbolcu, 33 bin 643 sayıyla Kerim Abdülcabbar ve Karl Malone'un ardından NBA'de tüm zamanların en skorer 3. ismi konumunda bulunuyor.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:03
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