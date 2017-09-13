Kobe Bryant'a büyük onur
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers, efsane oyuncusu Kobe Bryant'ın 8 ve 24 numaralı formalarını emekliye ayıracağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki eski basketbolcu Bryant'ın giydiği 8 ve 24 numaralı formaların Golden State Warriors'ın 18 Aralık'ta Staples Center'da misafir edileceği karşılaşmada emekliye ayrılacağı bildirildi.
Böylece Bryant, NBA'de aynı takımda iki forması emekli edilen ilk basketbolcu olarak tarihe geçecek.
Bryant, Wilt Chamberlain (13), Elgin Baylor (22), Gail Goodrich (25), Magic Johnson (32), Kerim Abdülcabbar (33), Shaquille O'Neal (34), James Worthy (42), Jerry West (44) ve Jamaal Wilkes'tan (52) sonra forma numarası emekliye ayrılan 10. Lakers oyuncusu olacak.
Kobe Bryant, 20 yıl formasını giydiği Lakers'ta 5 NBA şampiyonluğu yaşadı. Takımıyla 2 kez NBA finallerinin, bir kez de normal sezonun en değerli oyuncusu ödülüne layık görülen Bryant, 18 defa all-star seçildi. Efsane basketbolcu, 33 bin 643 sayıyla Kerim Abdülcabbar ve Karl Malone'un ardından NBA'de tüm zamanların en skorer 3. ismi konumunda bulunuyor.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:03
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Fenerbahçe'de Alper Potuk sevinci
Toplam 8
Yorum
TAYFUN BABA FUTBOL BİLGİN MÜTHİŞ. NE İZLİYOSUN SEN YA. TAKIMA UYACAK DERKEN HANGİ TAKIMA. BENCE TAKIM VALBUENAYA UYMASI GEREKİR.
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"Messi olmaz ama Emre olur"
Toplam 6
Yorum
Surmene Insallah
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 95
Yorum
ali Aykut Hocanın Hocalığı asla tartışılmaz.Aynı hoca FB'yi Uefa finaline yaklaştırmıştır,Lig ve 2 kez TR kupası şampiyonu yapmış,Suç yönetimde!
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