NBA'de yılın takası kapıda!

Cleveland Cavaliers'tan takasını isteyen yıldız oyun kurucu Kyrie Irving'in en ciddi taliplisi olan Boston Celtics, Cavs'a Isaiah Thomas'ı önerdi.

The Vertical'dan Shams Charania'nın haberine göre anlaşma neredeyse sağlandı fakat takasa dair ayrıntılar henüz netleşmiş değil.

Geçtiğimiz sezon 72 maça çıkan Kyrie Irving, sezonu 25.2 sayı, 3.2 ribaund ve 5.8 asist ortalamalarıyla tamamlarken; kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Isaiah Thomas ise 76 maçta 28.9 sayı, 2.7 ribaund ve 5.9 asist ile oynamıştı.