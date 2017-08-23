NBA'de yılın takası kapıda!
NBA’de Doğu Konferansının son finalistleri Boston Celtics ile Cleveland Cavaliers, Kyrie Irving ve Isaiah Thomas’ın takası için masaya oturdu.
Cleveland Cavaliers'tan takasını isteyen yıldız oyun kurucu Kyrie Irving'in en ciddi taliplisi olan Boston Celtics, Cavs'a Isaiah Thomas'ı önerdi.
The Vertical'dan Shams Charania'nın haberine göre anlaşma neredeyse sağlandı fakat takasa dair ayrıntılar henüz netleşmiş değil.
Geçtiğimiz sezon 72 maça çıkan Kyrie Irving, sezonu 25.2 sayı, 3.2 ribaund ve 5.8 asist ortalamalarıyla tamamlarken; kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Isaiah Thomas ise 76 maçta 28.9 sayı, 2.7 ribaund ve 5.9 asist ile oynamıştı.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 07:02
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Perez iddiası
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Forma artık Soldado’nun
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Sosa hayırlı olsun
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manuel Hala trabzon taraftarini cozememisler su adami alcaginiza abdulkadire ara sira sans verin yusufun yerinde olsun bitsin. paraniz cebinizde kl
NBA'de yılın takası kapıda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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