 NBA'de yılın takası! – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    NBA'de yılın takası!

    NBA'de yılın takası!

    NBA’de Doğu Konferansının son finalistleri Boston Celtics ile Cleveland Cavaliers, Kyrie Irving ve Isaiah Thomas’ın takası için masaya oturdu.

    NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma sonucu Isaiah Thomas, Jae Crowder ve Ante Zizic'i Cavaliers'a gönderen Celtics, daha önce takımdan ayrılmak istediğini belirten Kyrie Irving'i aldı. Cavaliers ayrıca Celtics'e ait Brooklyn Nets'in 2018 draftı ilk tur seçme hakkına da sahip oldu.

    Böylece 2011 draftının 1 numarası Irving, Celtics'in, aynı yıl 60. sıradan seçilen Thomas ise Cavaliers'ın yolunu tuttu. 2016'da şampiyonluk kazanan, 4 kez all-star seçilen Irving, 6 yıllık kariyerinde 21,6 sayı ve 5,5 asist ortalamalarıyla oynadı. 2 defa all-star olma onuru yaşayan Thomas da maç başına 19,1 sayı ve 5,2 asist üretti.

    Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 3 yıl boyunca takım arkadaşı olan Irving'in gidişine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başka yol yoktu evlat. Özel yetenek, özel adam. Kararına saygı duyuyorum. Ne 3 yıldı ama..." ifadelerine yer verdi.


    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:36
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