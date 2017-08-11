NBA'de yeni sezon başlıyor
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2017-2018 sezonu, 17 Ekim'de sabaha karşı oynanacak iki maçla başlayacak.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, yeni sezonun ilk gününde, geçen yılı şampiyon olarak tamamlayan Golden State Warriors, sahasında Houston Rockets ile karşılaşacak. Günün diğer maçında ise Cedi Osman'ı kadrosuna katan Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics puan mücadelesi verecek.
İkinci gün yapılacak Philadelphia 76ers ile Washington Wizards karşılaşmasında ise son iki draftın 1 numaraları Ben Simmons ve Markelle Fultz ilk kez resmi maçta forma giyecek.
Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın forma giydiği New Orleans Pelicans, 20 Ekim'de sahasında Golden State Warriors ile karşı karşıya gelecek.
Son iki yılın finalistleri Golden State Warriors ile Cleveland Cavaliers arasındaki mücadele ise 25 Aralık'ta oynanacak.
NBA All-Star maçı ise, 18 Şubat 2018 tarihinde Los Angeles'ta yapılacak.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:53
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Soldado ile 2+1 yıllık sözleşme
Toplam 11
Yorum
pirlo Ligde 25 gole doğrudan katkı yaparsa (gol veya asist) şampiyonluk gelebilir İnşallah
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Fenerbahçe resmen duyurdu
Toplam 32
Yorum
pirlo mancini saolsun yoksa bu adamı ancak 15 milyona falan alırdık hayırlı olsun 10 numara izlemeyi özlemiştik
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Samsun Valiliği'nden pankart açıklaması
Toplam 3
Yorum
KILIF ARAMA YEDİĞİN HALTA KILIF ARAMA SAYIN VALİ...ATATÜRK'Ü BU MİLLETİN NE AKLINDAN NE DE YÜREĞİNDEN SÖKEMEZSİNİZ..
NBA'de yeni sezon başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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