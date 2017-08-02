Ünlü şarkıcı takım satın alacak

ABD'li ünlü şarkıcı Beyonce, NBA takımı satın almaya hazırlanıyor.



ABD medyasında yer alan iddialara göre, Beyonce NBA ekiplerinden Houston Rockets'ı satın almak istiyor.



Rockets'in sahibi Leslie Alexander, geçtiğimiz ay Houston Rockets hisselerini satmayı düşündüğünü açıkladı.



Beyonce, Houston'da doğup büyüdü ve NBA'de takım sahibi olmanın ne anlama geldiğini biliyor. Çünkü eşi Jay-Z 2004-2013 yılları arasında Brooklyn Nets'te hisse sahibiydi. Jay-Z, spor ajansı olan Roc Nation Sporst'u kurduktan sonra hisselerini sattı. Bu ajans Kevin Durant, Justise Winslow ve Rudy Gay gibi birçok NBA oyuncusunu temsilciliğini yapıyor.





Beyonce, Houston Rockets hisselerini satın alırsa spor kulübü sahibi olan ünlüler listesine dahil olacak. Justin Timberlake Memphis Grizzlies ve Usher ise Cleveland Cavaliers hisslerinin bir bölümünü elinde bulunduruyor.

Beyonce'nin ne kadar hisse satın alacağı bilinmiyor ancak eğer hisse sahibi olmak istiyorsa bu ucuz olmayacak. Forbes'teki son verilere göre Houston Rockets, 1.65 milyar Dolar değerinde ancak eğer satış olursa 2 milyar Dolar'ın üstünde bir bedel karşılığında olması bekleniyor. Steve Balmerr'ın 2014'te Los Angeles Clippers'ı 2 milyar Dolar karşılığında satın almasının ardıdnan NBA'deki değerler tavan yaptı.

Lesli Alexander, Houston Rockets'ı 85 milyon dolar karşılığında 1993'te satın aldı.



Bu yaz son olarak Chris Paul ile kadrosunu güçlendiren Houston, Carmelo Anthony'yi de renklerine bağlamak için uğraş veriyor.

Beyonce ve Jay-Z tarafından henüz haberlere ilişkin bir açıklama gelmedi.