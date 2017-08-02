Ünlü şarkıcı takım satın alacak
Ünlü şarkıcı Beyonce'nin NBA ekibi Houston Rockets'ı satın almaya hazırlandığı öne sürüldü.
ABD'li ünlü şarkıcı Beyonce, NBA takımı satın almaya hazırlanıyor.
ABD medyasında yer alan iddialara göre, Beyonce NBA ekiplerinden Houston Rockets'ı satın almak istiyor.
Rockets'in sahibi Leslie Alexander, geçtiğimiz ay Houston Rockets hisselerini satmayı düşündüğünü açıkladı.
Beyonce, Houston'da doğup büyüdü ve NBA'de takım sahibi olmanın ne anlama geldiğini biliyor. Çünkü eşi Jay-Z 2004-2013 yılları arasında Brooklyn Nets'te hisse sahibiydi. Jay-Z, spor ajansı olan Roc Nation Sporst'u kurduktan sonra hisselerini sattı. Bu ajans Kevin Durant, Justise Winslow ve Rudy Gay gibi birçok NBA oyuncusunu temsilciliğini yapıyor.
Beyonce, Houston Rockets hisselerini satın alırsa spor kulübü sahibi olan ünlüler listesine dahil olacak. Justin Timberlake Memphis Grizzlies ve Usher ise Cleveland Cavaliers hisslerinin bir bölümünü elinde bulunduruyor.
Beyonce'nin ne kadar hisse satın alacağı bilinmiyor ancak eğer hisse sahibi olmak istiyorsa bu ucuz olmayacak. Forbes'teki son verilere göre Houston Rockets, 1.65 milyar Dolar değerinde ancak eğer satış olursa 2 milyar Dolar'ın üstünde bir bedel karşılığında olması bekleniyor. Steve Balmerr'ın 2014'te Los Angeles Clippers'ı 2 milyar Dolar karşılığında satın almasının ardıdnan NBA'deki değerler tavan yaptı.
Lesli Alexander, Houston Rockets'ı 85 milyon dolar karşılığında 1993'te satın aldı.
Bu yaz son olarak Chris Paul ile kadrosunu güçlendiren Houston, Carmelo Anthony'yi de renklerine bağlamak için uğraş veriyor.
Beyonce ve Jay-Z tarafından henüz haberlere ilişkin bir açıklama gelmedi.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:57
-
"Igor Tudor Galatasaray'ın maçını izletmedi"
Toplam 23
Yorum
seda 2014 dünya kup,elemelerinde hollandayla oynarken romanya macimiza girdi,hemde tüm maclarimiza bizi engelledi,terim orali olmadi
-
Demirören, Lucescu'yla bir araya geldi
Toplam 25
Yorum
a.a bir zamanlar löw e de aynı kampanyayı yapmışlardı adam dünyanın en iyi teknikdirektörü oldu şimdi de tudora yapılıyor
-
Kjaer parasıyla Teodorczyk
Toplam 6
Yorum
fenerli persiden kurtul, ismail köy başından kurtul. iyi para verirlerse mehmet topaldan hemen kurtul, salihten kurtul, sat gitsin ya bedava maaaş
Ünlü şarkıcı takım satın alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.