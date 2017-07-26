 James Harden, Rockets ile uzattı – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    , Rockets ile uzattı

    James Harden, Rockets ile uzattı

    NBA Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets, yıldız basketbolcu 'ın sözleşmesini 2022-2023 sezonuna kadar uzattı.

    Houston Rockets, yıldızı oyuncu ile yeni sözleşme imzaladı. Rockets'ın internet sitesinden yapılan açıklamada Harden'ın sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. Harden, geçtiğimiz sezon Houston ile toplam 2 bin 356 sayı, 907 asist ve 659 ribaundluk performans sergiledi. 27 yaşındaki basketbolcu, bu sözleşmeyle birlikte 228 milyon Dolar kazanacak.

    James Harden, 2009 yılında Oklahoma City Thunder tarafından 3. sıradan draft edildi. Başarılı oyuncu, 2012 yılında Houston Rockets ile anlaştı. Yıldız basketbolcu, NBA'de 5 kez All-Star seçildi.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:12
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