James Harden, Rockets ile uzattı
NBA Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets, yıldız basketbolcu James Harden'ın sözleşmesini 2022-2023 sezonuna kadar uzattı.
James Harden, 2009 yılında Oklahoma City Thunder tarafından 3. sıradan draft edildi. Başarılı oyuncu, 2012 yılında Houston Rockets ile anlaştı. Yıldız basketbolcu, NBA'de 5 kez All-Star seçildi.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:12
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Xavi olacaktı yalan oldu!
Toplam 18
Yorum
Erol Gençler bilmez ama Erman toroğlu okan buruğun ayağını kıran futbolcuya sarı kart dahi göstermemişti.erman toroğlu galatasarayı pek sevmez.
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Hasan Çetinkaya, Ben Arfa için Paris'te
Toplam 20
Yorum
fener Bahsi geçen ücretleri hak eden bir futbolcu olsa bugün Barcelona ya da Real Madrid'de oynardı.
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Vergiler el yaktı
Toplam 5
Yorum
kuloğluuu sinan denen kişi savasmıyor bu gibi oyuncuların yeri yok.gs de.yönedim ne.yapsın.aldıkları.para.haramher.takımda..böyledirbirboysanıyorkendi
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