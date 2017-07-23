4 yıl için 170 milyon dolar
NBA ekiplerinden Washington Wizards'ta forma giyen ABD'li oyuncu John Wall, takımıyla 170 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşme yeniledi. 27 yaşındaki oyuncu sosyal medyadan "Wizards ile sözleşme yeniledim. Washington DC'de olmayıseviyorum" dedi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
4 yıl için 170 milyon dolar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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