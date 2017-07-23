 4 yıl için 170 milyon dolar – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    4 yıl için 170 milyon dolar

    4 yıl için 170 milyon dolar
    ekiplerinden 'ta forma giyen ABD'li oyuncu , takımıyla 170 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşme yeniledi. 27 yaşındaki oyuncu sosyal medyadan "Wizards ile sözleşme yeniledim. Washington DC'de olmayıseviyorum" dedi.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:29
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