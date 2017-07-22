 Wall, Wizards ile sözleşme yeniledi – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Wall, Wizards ile sözleşme yeniledi

    Wall, Wizards ile sözleşme yeniledi

    NBA'in all-star oyuncusu John Wall, Washington Wizards ile 170 milyon dolar karşılığında 4 yıllığına sözleşme uzattı

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Washington Wizards'ta forma giyen ABD'li oyuncu John Wall, takımıyla 170 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşme yeniledi.

    NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre, Wizards, 27 yaşındaki all-star oyuncusuyla 170 milyon dolar karşılığında 2019'dan geçerli olmak üzere 4 yıllık yeni anlaşma yaptı.

    ABD'li oyun kurucu da sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Wizards ile sözleşme yeniledim. Washington DC'de olmayı, takım arkadaşlarımı, harika taraftarlarımızı ve bu organizasyonu seviyorum." ifadelerini kullandı.

    Dört kez Doğu Konferansı All-Star'ına seçilen Wall, bu sezon James Harden ve Stephen Curry'nin ardından yüksek meblağ karşılığı sözleşme yenileyen üçüncü isim oldu.

    Wall, geçen sezon 23,1 sayı, 10,7 asist, 4,2 ribaunt ve 2 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:59
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