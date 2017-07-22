 Ersan İlyasova, Atlanta Hawks ile anlaştı – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    , ile anlaştı

    Ersan İlyasova, Atlanta Hawks ile anlaştı

    , NBA ekiplerinden ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Geçtiğimiz sezon yapılan bir takasta Philadelphia 76ers'tan 'a geçen milli oyuncunun sözleşmesi, sezon sonunda sona ermişti.

    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:09
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