Ersan İlyasova, Atlanta Hawks ile anlaştı
Ersan İlyasova, NBA ekiplerinden Atlanta Hawks ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon yapılan bir takasta Philadelphia 76ers'tan Atlanta Hawks'a geçen milli oyuncunun sözleşmesi, sezon sonunda sona ermişti.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:09
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Toplam 29
Yorum
Gurbetcu Bu adamı göndersinler artik galatasaray la dalga geciyor yönetim artık uyanmalı daha neyi bekliyorlar Allah için
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Ertuğrul, Dirar’ı kurtardı
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Yorum
niye kiziyorsunuz bunu fenerbahce avrupa maclari icin yapiyor... psgnin yaptigi gibi, man citynin yaptigi gibi... yavurlarla neden basa bas mucadele olmasin?
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Yorum
Satın Bende üstüme tudoru da bedava versin ler satın gitsinler :D
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