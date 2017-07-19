NBA'de forma kuralları değişiyor
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarının gelecek sezon giyeceği formalara ilişkin bazı kural değişiklikleri yapıldı.
Buna göre, ev sahibi takımın alışılmış beyaz renk forma yerine 4 forma seçeneğinden birini tercih edebileceği, deplasman takımının da ev sahibinin seçtiği formadan farklı bir rengi seçerek sahaya çıkabileceği kaydedildi.
Takımların alışılmış beyaz renkli formalarının "Association Edition" adıyla, deplasman formalarının da "Icon Edition" ismiyle lanse edileceğinin paylaşıldığı açıklamada, diğer 2 forma seçeneğinin sonbaharda duyurulacağı bilgisine yer verildi.
Ayrıca söz konusu 4 farklı türde formaya ek olarak NBA takımlarından 8'inin bu sezon "Classic Edition" adlı farklı bir forma türünü de seçebileceği ifade edildi.
Gelecek sezon NBA formalarının yeni üreticisi olacak Nike firması ise yeni formaların NBA oyuncularının istekleri doğrultusunda hazırlandığını açıkladı.
Firma, oyuncularının saha içindeki hızlı temposuna ve hareketliliğine göre dizayn edilen yeni formaların teri yüzde 30 daha hızlı emeceği ve yüzde 15 daha hızlı kuruyacağı bilgisini verdi.
NBA, Haziran 2015'te yaptığı açıklamada, 2017-2018 sezonundan itibaren Nike ile 8 yıllık forma ve giyim anlaşması imzalamıştı. NBA oyuncularının formalarını 2006'dan 2017'ye kadar adidas üretmişti.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:04
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ISLAk imzayı atmaya geliyor
Toplam 5
Yorum
KadıköyBoğası Aynen öyle Şener Isla'nın kramponunu taşır
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Volkan Şen Galatasaray'da
Toplam 82
Yorum
imzası parası fenere ödediği para O imza parası dediği para volkanın fenerden ayrılmak için ödediği 1 milyon euro işte onuda ordan çıkartıyor.Ne güzel dünya
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Sosa için cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Obuz Bunlar yusufu yemenin gayretinde
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