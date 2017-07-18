Cedi Osman, resmen Cleveland Cavaliers'ta
Cedi Osman, NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers ile resmi sözleşmeyi imzaladı.
Pazar günü İstanbul'dan kalkan uçakla, Chicago üzerinden Cleveland'a giden 22 yaşındaki milli oyuncu, bugün kulüp binasında kendisini 8.5 milyon dolar karşılığında 3 yıllığına Cleveland Cavaliers'a bağlayan imzayı attı.
Anadolu Efes Spor Kulübü altyapısından yetişen Cedi Osman, 2014 FIBA En İyi Genç Oyuncu oylamasında 3.sırada yer aldı. Milli oyuncu, Cleveland ile sözleşme imzalamasının ardından Anadolu Efes altyapısından çıkarak NBA'e giden 4. Türk oyuncu oldu.
Cedi Osman, milli takımın Eurobasket 2017 hazırlıkları nedeniyle Türkiye'ye dönecek ancak Eurobasket sonrasında tekrar ABD'ye giderek Cavaliers'ın yeni sezon kampına katılacak.
Bu imzanın ardından Anadolu Efes de sözleşme fesih bedeli olarak Cavaliers'tan bir milyon euro alacak.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 18:01
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Yönetimi beğenmiyorum
Toplam 13
Yorum
CEM BIRAKIN YA.ŞİMDİ ERKEN SEÇİM OLSA KIMSE ADAY OLMAZ.TAKIM DUZLUĞE ÇIKINCA HERKES ADAY OLACAK.O YÜZDEN 2018 İ BEKLİYOR TUM ADAYLAR
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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Toplam 7
Yorum
biraz saygı biraz saygı idris.
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Dörtte sıfır!
Toplam 22
Yorum
YOK YOK AYNI MAÇLARI İZLİYORUZ DA FARKLI TAKIMLARI TUTUYORUZ :))
Cedi Osman, resmen Cleveland Cavaliers'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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