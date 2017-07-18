Pazar günü İstanbul'dan kalkan uçakla, Chicago üzerinden Cleveland'a giden 22 yaşındaki milli oyuncu, bugün kulüp binasında kendisini 8.5 milyon dolar karşılığında 3 yıllığına Cleveland Cavaliers'a bağlayan imzayı attı.



Anadolu Efes Spor Kulübü altyapısından yetişen Cedi Osman, 2014 FIBA En İyi Genç Oyuncu oylamasında 3.sırada yer aldı. Milli oyuncu, Cleveland ile sözleşme imzalamasının ardından Anadolu Efes altyapısından çıkarak NBA'e giden 4. Türk oyuncu oldu.

Cedi Osman, milli takımın Eurobasket 2017 hazırlıkları nedeniyle Türkiye'ye dönecek ancak Eurobasket sonrasında tekrar ABD'ye giderek Cavaliers'ın yeni sezon kampına katılacak.



Bu imzanın ardından Anadolu Efes de sözleşme fesih bedeli olarak Cavaliers'tan bir milyon euro alacak.