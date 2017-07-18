Basketbolu, Boston Celtics'te bıraktı
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) tecrübeli oyuncularından Paul Pierce, 15 yılını geçirdiği Boston Celtics ile sözleşme imzalayarak kariyerini sonlandırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sembolik olarak sözleşme imzalanan 39 yaşındaki Pierce'a kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Celtics'te emekli olma imkanının verildiği bildirildi. Pierce'ın 34 numaralı formasının emekliye ayrılarak TD Garden'daki yerini alacağı da belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Pierce, "Bu organizasyon ve şehir beni kucaklayarak onlardan biri yaptı. Kariyerimi başka bir şekilde bitirmeyi hayal edemezdim. Hayatım boyunca Celtics taraftarı olarak kalacağım." ifadelerini kullandı.
NBA'deki 19 yıllık kariyerinin 15'ini Boston Celtics'te geçiren Pierce, 2008'de tek şampiyonluğunu yaşadığı takımıyla finallerin en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 11:40
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Isla Fenerbahçe'de
Toplam 20
Yorum
fenreli aziiz yıldırım bu takımın başında olduğu sürece bir şey beklemeyin daha çok şampiyonluk beklersiniz
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Wiel’e Premier Lig'den teklif
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Bu adamı kim transfer ettiyse üste para verip gönderebiliriz.
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Aslan gibi teklif
Toplam 8
Yorum
eleman abi 30 yas üzeri oyuncu alinir ama bir kac mevkiye,ve hepsinede en az 3 yillik sözlesme falan olmaz.
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