 Basketbolu, Boston Celtics'te bıraktı – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Basketbolu, 'te bıraktı

    Basketbolu, Boston Celtics'te bıraktı

    Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) tecrübeli oyuncularından , 15 yılını geçirdiği ile sözleşme imzalayarak kariyerini sonlandırdı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, sembolik olarak sözleşme imzalanan 39 yaşındaki Pierce'a kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Celtics'te emekli olma imkanının verildiği bildirildi. Pierce'ın 34 numaralı formasının emekliye ayrılarak TD Garden'daki yerini alacağı da belirtildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Pierce, "Bu organizasyon ve şehir beni kucaklayarak onlardan biri yaptı. Kariyerimi başka bir şekilde bitirmeyi hayal edemezdim. Hayatım boyunca Celtics taraftarı olarak kalacağım." ifadelerini kullandı.

    NBA'deki 19 yıllık kariyerinin 15'ini 'te geçiren Pierce, 2008'de tek şampiyonluğunu yaşadığı takımıyla finallerin en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.

    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:40
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