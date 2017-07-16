 Cedi Osman'ın NBA yolculuğu başladı – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Cedi Osman'ın NBA yolculuğu başladı

    Cedi Osman'ın NBA yolculuğu başladı

    NBA takımlarından Cleveland Cavaliers ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Cedi Osman, ABD'ye gitti.

    Geçtiğimiz hafta LeBron James'in de forma giydiği NBA ekibi Cleveland Cavaliers'a transfer olan Anadolu Efes'in 22 yaşındaki forveti, bugün Türkiye'den ayrıldı.

    Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Chicago üzerinden Cleveland'a giden Cedi Osman'ın, yarın da yeni kulübüne basın önünde imza atması bekleniyor.

    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:02
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