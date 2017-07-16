Cedi Osman'ın NBA yolculuğu başladı

Geçtiğimiz hafta LeBron James'in de forma giydiği NBA ekibi Cleveland Cavaliers'a transfer olan Anadolu Efes'in 22 yaşındaki forveti, bugün Türkiye'den ayrıldı.



Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Chicago üzerinden Cleveland'a giden Cedi Osman'ın, yarın da yeni kulübüne basın önünde imza atması bekleniyor.