Cedi Osman'ın NBA yolculuğu başladı
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Cedi Osman, ABD'ye gitti.
Geçtiğimiz hafta LeBron James'in de forma giydiği NBA ekibi Cleveland Cavaliers'a transfer olan Anadolu Efes'in 22 yaşındaki forveti, bugün Türkiye'den ayrıldı.
Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Chicago üzerinden Cleveland'a giden Cedi Osman'ın, yarın da yeni kulübüne basın önünde imza atması bekleniyor.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:02
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Dönmek istiyorum
Toplam 5
Yorum
lastkhan yusuf yazıcının fotoğrafına baktığımda gördüğüm enerji malesef yok yok yok.
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Fener yine yok
Toplam 41
Yorum
Fbli Resmen ilk 5 te bile olamicak kadar kotu bi futbol oynuyoruz rezillik kepazelik dolu bi oyun sampiyonlugunu kutluyoruz tum febeliler adina
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Fener yine yok
Toplam 41
Yorum
Koyu fenerli Arkadaslar maskeleri takalim birazdan besiktas gecicek burdan dumandan zehirlenmeyelim ..astimi olan evine dnsun sampiyon bjk yine
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