Philadelphia Sixers’ı Furkan, sırtladı
NBA Yaz Ligi’nde milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia Sixers, Chicago Bulls’a 99-82 mağlup oldu. Korkmaz, Bulls'a karşı 22 sayı, 8 ribaund ve 2 asist ile oynadı.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:16
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Burak Yılmaz Trabzon'da
Toplam 42
Yorum
Yunus beğenmeyenlere bak...kim gelicekte ts ye..ibrahimovicmi..gayet süper bi transfer olur
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Feghouli’de iş zora girdi
Toplam 10
Yorum
SNEİJDERforever Bruma nın maaşı yükseltilse ve Sneijder elde tutulsa ne Belhanda ya gerek vardı ne de Feghouli ye.Yazık takım zaten eksikti şimdiyse boş.
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Mariano bugün İstanbul’da
Toplam 27
Yorum
OLGUN Yakisir Aslanima ,pili bitmis .olgun ve solgun transfer.
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