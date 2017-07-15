 Philadelphia Sixers’ı Furkan Korkmaz, sırtladı – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Philadelphia Sixers’ı Furkan Korkmaz, sırtladı

    Philadelphia Sixers’ı Furkan Korkmaz, sırtladı

    NBA Yaz Ligi’nde milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia Sixers, Chicago Bulls’a 99-82 mağlup oldu. Korkmaz, Bulls'a karşı 22 sayı, 8 ribaund ve 2 asist ile oynadı.

    NBA'de Yaz Ligi heyecanı devam ediyor. Philadelphia Sixers'da forma giyen milli oyuncu Furkan, Chicago Bulls ile oynanan Yaz Ligi'nin son maçında sahanın en iyileri arasındaydı. Philadelphia'nın Chicago'ya 99-82 yenildiği mücadelede Korkmaz, 22 sayı, 8 ribaund ve 2 asist ile oynayarak takımın en skorer oyuncusu oldu. Bulls'ta ise Brady Heslip 28 sayı ile karşılaşmayı tamamladı.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:49
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