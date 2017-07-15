Philadelphia Sixers’ı Furkan Korkmaz, sırtladı
NBA Yaz Ligi’nde milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia Sixers, Chicago Bulls’a 99-82 mağlup oldu. Korkmaz, Bulls'a karşı 22 sayı, 8 ribaund ve 2 asist ile oynadı.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:49
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Florya'da Sneijder protestosu
Toplam 9
Yorum
Erol Aslolan Galatasaraydır.rierinkin gitmesi yüzünden snider top oynamamış tudora tavır yapmıştır.kimse galatasaraydan büyük değildir.
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''Tudor artık tanıyordur''
Toplam 11
Yorum
galatasaraylı bu başkanın hayatındaki en büyük başarısı koskoca Galatasarayı düşürdüğü hal
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Bugünkü rakip Marsilya
Toplam 1
Yorum
transfer mehmet topal-ozan tufanla bu iş yürümez !!
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