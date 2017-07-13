 Yok artık Cedi! – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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HEPSİ
    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Yok artık Cedi!

    Yok artık Cedi!

    A.Efes’in yıldızı, Cleveland’la anlaştı. Genç basketbolcu, NBA tarihinin en önemli oyuncularından Lebron James’in de takım arkadaşı oldu.

    Anadolu Efes'in yıldızı 'ın yeni takımı belli oldu. 22 yaşındaki basketbolcu, NBA'in son finalisti Cleveland Cavaliers'le anlaşma sağladı. Milli oyuncumuz, NBA'in önemli isimlerinden Lebron James'in de forma giydiği Cleveland ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Cedi'nin yeni takımından 3 yıl için 8.5 milyon dolar kazanacağı belirtilirken, Anadolu Efes de bu oyuncu için NBA ekibinden 1 milyon dolar alacak.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:52
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