 Furkan Korkmaz mağlubiyeti engelleyemedi – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    mağlubiyeti engelleyemedi

    <a href="/index/furkan-korkmaz?id=abc482a4-1abb-4929-9a63-90a24c626bf7" class="" rel="tag">Furkan Korkmaz</a> mağlubiyeti engelleyemedi

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen , takımının Los Angeles Lakers'a 103-102 yenildiği maçta attığı 15 sayıyla 76ers'ın en skorer ismi oldu.

    Philadelphia 76ers'ın NBA Yaz Ligi'nde Lakers'a 103-102 yenildiği maça ilk 5'te başlayıp 23 dakika süre alan milli basketbolcu, 19 sayı, 3 asist, birer ribaunt, top çalma ve blokluk performans sergiledi.

    Takımının en skorer ismi olan , 19 sayı kaydetse de mağlubiyete engel olamadı.

    NBA'de bu seneki draftın 2 numarası Lonzo Ball ise 36 dakikada 36 sayı, 11 asist, 8 ribaunt, 5 top çalma ve 2 blokluk performansıyla Lakers'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.

    , 2016 NBA draftında Philadelphia 76ers tarafından birinci tur 26. sırada seçilmişti. Altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'te 2014 yılında A takıma yükselen 19 yaşındaki kısa forvet, geçen sezon Banvit'te kiralık olarak forma giymişti.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:12
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