Teodosic NBA'e gitti
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers, Sırp oyuncu Milos Teodosic'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşme süresi hakkında bilgi verilmezken ABD basını, Teodosic'in 12,3 milyon dolar karşılığında 2 yıllık kontrat imzaladığını öne sürdü.
Teodosic, kariyerinde ülkesinin FMP, Borac Cacak, Yunanistan'ın Olympiakos ve Rusya'nın CSKA Moskova takımlarında forma giydi.
Sırbistan Milli Takımı ile 2016 Rio Olimpiyatları, 2014 Dünya Şampiyonası ve 2009 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Teodosic, CSKA Moskova ile 2016'da THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 09:45
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 23
Yorum
GS 71 HAYDAR ne kadar yaşı geçmiş futbolcu varsa topladınız aferin size.........
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Sow umreden 'Alo' dedi
Toplam 6
Yorum
ercisli bu sene sow ve lensi alsan transfer yeterli bence
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 23
Yorum
Xxx Sağ tarafımız bir türlü dikiş tutmadı...aysalın tarık kazığı özbek Brothers ların cavanda kazığı yüzyıl unutulmaz.dön dolaş sabri
Teodosic NBA'e gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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