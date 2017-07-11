Calderon'un yeni adresi Cavaliers
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers, İspanyol oyun kurucu Jose Calderon'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Calderon ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Deneyimli basketbolcu, geride kalan sezonda Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks takımlarında forma giydi. Calderon, normal sezonda çıktığı 41 maçta 3,4 sayı, 2,1 asist ve 1,8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
Milli takımda dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan Calderon, 12 sezonluk NBA kariyerinde Toronto Raptors, Detroit Pistons, Dallas Mavericks ve New York Knicks ekiplerinde de forma giydi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 10:17
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 9
Yorum
cenk Demba Ba'nın tavsiye ettiği yurttaşı Babacar çok daha iyi transfer olur diye düşünüyorum.
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 9
Yorum
carsi1903 daha zamanimiz var acele etmeyelim önemli olan kadronun korunmasi.Ilk 11 den futbolcu satmayalim su mali durumda yerlerini dolduramayiz
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 9
Yorum
kartalcan Böyle sacma sey olur mu.Gelecekse en az 1 sene gelsin.Su FFP bizi zor durumda birakti.Olmadi lensi kanada alalim babel forvete gecsin
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