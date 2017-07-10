Gecenin yıldızı Furkan Korkmaz

NBA ekibi Philadelphia 76ers ile anlaşan Furkan Korkmaz şov yapıyor.

Yeni takımıyla NBA Yaz Ligi'nde sahne alan milli basketbolcu, takımının Golden State Warriors'ı 95-93 yendiği maçın yıldızı olmayı başardı. 15 sayıyla müsabakanın en skorer ismi olan 20 yaşındaki oyuncu, maça ilk 5'te başladı ve 27 dakikada 4 riabunt, 2'şer asist ve top çalma yaptı.