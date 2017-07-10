 Gecenin yıldızı Furkan Korkmaz – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Gecenin yıldızı

    Gecenin yıldızı Furkan Korkmaz

    NBA ekibi ile anlaşan şov yapıyor.

    Yeni takımıyla NBA Yaz Ligi'nde sahne alan milli basketbolcu, takımının Golden State Warriors'ı 95-93 yendiği maçın yıldızı olmayı başardı. 15 sayıyla müsabakanın en skorer ismi olan 20 yaşındaki oyuncu, maça ilk 5'te başladı ve 27 dakikada 4 riabunt, 2'şer asist ve top çalma yaptı.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:07
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