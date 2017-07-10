 Furkan Korkmaz’ın çabası yetmedi – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ’ın çabası yetmedi

    Furkan Korkmaz’ın çabası yetmedi

    NBA Yaz Ligi’nde milli oyuncu formasını giydiği Philadelphia Sixers, San Antonio Spurs’a 101-95 mağlup oldu. Korkmaz maçı 12 sayı, 4 ribaund ile tamamladı.

    NBA'de Yaz Ligi heyecanı devam ederken, Philadelphia Sixers, San Antonio Spurs'a 101-95 mağlup oldu. Bu maçta Philadelphia'da forma giyen milli basketbolcu , iyi performans sergileyerek, Spurs'e karşı 12 sayı, 4 ribaund ve 1 asist ile mücadele etti. Milli basketbolcu, 14 sayı ile oynayan Aaron Harrison'dan sonra takımda en skorer ikinci oyuncu oldu.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:58
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