Furkan Korkmaz’ın çabası yetmedi
NBA Yaz Ligi’nde milli oyuncu Furkan Korkmaz formasını giydiği Philadelphia Sixers, San Antonio Spurs’a 101-95 mağlup oldu. Korkmaz maçı 12 sayı, 4 ribaund ile tamamladı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:58
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'İki golcü şart!'
Toplam 14
Yorum
yalçın çok böyük arzuların .arzuların bol olsun.ama bu futbol,malasef arzuların puç olur.aykutdan Terim çıkmaz çıksa Hamza çıkar o da yarım sezon.
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'İki golcü şart!'
Toplam 14
Yorum
/*/ vdemirel o kadar bayatladı ki..ayakları kokuyor..
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Frikiklerin efendisi zammı kaptı
Toplam 7
Yorum
nere bonservisini de düşürsünler bonservisi yüksek olduğu için düşük maaşla anlaşılmıştı takımdaki kıyasladığın futbolcuların çoğu kiralık değil
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