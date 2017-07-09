 Furkan Korkmaz, NBA’e alışıyor – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Furkan Korkmaz, NBA’e alışıyor

    Furkan Korkmaz, NBA’e alışıyor

    Philadelphia Sixers’in NBA Yaz Ligi’nde Golden State Warriors’ı 95-93 mağlup ettiği maçta Furkan Korkmaz, 15 sayı, 4 ribaund ve 2 asist ile takımının en skoreri oldu.

    NBA Yaz Ligi heyecanı devam ediyor. Doğu Konferansı ekiplerinden Philadelphia Sixers'a transfer olan milli oyuncu Furkan Korkmaz'da Yaz Ligi'nde forma alarak, NBA'e yavaş yavaş alışıyor. Korkmaz, Philadelphia'nın Golden State Warriors'ı 95-93 mağlup ettiği maçta takımı adına galibiyeti getiren isimlerin başında geldi. Genç oyuncu, karşılaşmayı 15 sayı, 4 ribaund ve 2 asist ile tamamlarken, takımının en skoreri oldu.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:58
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