Furkan Korkmaz, NBA’e alışıyor
Philadelphia Sixers’in NBA Yaz Ligi’nde Golden State Warriors’ı 95-93 mağlup ettiği maçta Furkan Korkmaz, 15 sayı, 4 ribaund ve 2 asist ile takımının en skoreri oldu.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:58
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Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 14
Yorum
fanatik fenerli yinemi Emre b.l abi ya, bunun asilsiz bi haber oldugu ortaya cikti
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O forma 3 beden büyük gelir
Toplam 17
Yorum
KÖRFEZ Arkadaslar antröner nasil istiyorsa öyle olur bütün sorumluluk ona ait dir .Eyer basarili olursa iyi olamaz sa onun problemi 1 tane 10 nrvar
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Başkan'la görüştü
Toplam 4
Yorum
öğretici başkanı göstermeseydiniz keşke ! adam gelmekten vazgeçebilir çapsızı görünce !
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