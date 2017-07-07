Mavericks, Nowitzki ile "devam" dedi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Dallas Mavericks, 39 yaşındaki Alman oyuncusu Dirk Nowitzki ile yeni sözleşme imzaladı.
Nowitzki, 19 sezon boyunca formasını giydiği ve 2011'de şampiyonluk yaşadığı Dallas Mavericks'te 30 bin 260 sayı kaydetti.
"Kaptan Dirk" lakaplı basketbolcu, tek bir takımda oynadığı NBA kariyerinde çıktığı bin 394 karşılaşmada 21,7 sayı, 7,8 ribaunt ve 2,5 asist ortalaması sergiledi.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:47
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Üç yıldızlı Beşiktaş
Toplam 20
Yorum
CC DEMEZSEN DEME SENİN DEMENLE OLACAK YADA OLMİCAK KENDİNİ NİMETTEN GÖRME ÇEKEMEYİM DEĞİŞİK KONULARA GİRME KARA CAHİL
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 5
Yorum
Ts.61 İbanez yusuf ndoye aytaç aykut sefa onazi bunları gönder ersun yanal ey ersun rodelgadan ne istiyosun öyle bir golcüyü 5_6milyon €
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İşte Van Persie'nin yıllık ücreti
Toplam 26
Yorum
peki doğru demişsin, baksana gelmedi aradan iki sene geçti ortada yok. :)
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