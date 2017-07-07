 Mavericks, Nowitzki ile "devam" dedi – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Mavericks, Nowitzki ile "devam" dedi

    Mavericks, Nowitzki ile "devam" dedi

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Dallas Mavericks, 39 yaşındaki Alman oyuncusu Dirk Nowitzki ile yeni sözleşme imzaladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alman yıldızın sözleşmesinin uzatıldığı bildirildi. Sözleşme süresi hakkında bilgi verilmezken ABD basını, Nowitzki ile 10 milyon dolar karşılığında 2 yıllık sözleşme imzalandığını öne sürdü.

    Nowitzki, 19 sezon boyunca formasını giydiği ve 2011'de şampiyonluk yaşadığı Dallas Mavericks'te 30 bin 260 sayı kaydetti.

    "Kaptan Dirk" lakaplı basketbolcu, tek bir takımda oynadığı NBA kariyerinde çıktığı bin 394 karşılaşmada 21,7 sayı, 7,8 ribaunt ve 2,5 asist ortalaması sergiledi.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:47
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