 Furkan’dan NBA siftahı – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Furkan’dan siftahı

    Furkan’dan NBA siftahı
    ekibi Philadelphia 76ers'a transfer olan Furkan Korkmaz, ilk maçına çıktı. 76ers'ın NBA Yaz Ligi'nde Jazz'a 100-94 yenildiği maça ilk 5'te başlayıp 16.5 dakika süre alan milli basketbolcu, 3 sayı, 3 asist, 2 ribaunt, 1 top çalmayla mücadele etti.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:55
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