Furkan Korkmaz resmen NBA'de!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile resmi sözleşmeye imza attı.
Sixers'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Korkmaz'ın resmi sözleşmeye imza attığı fotoğraf paylaşılarak transferin gerçekleştiği belirtildi.
Anadolu Efes'te 2014-15 sezonu başında altyapıdan A Takım'a yükselen genç oyuncu, iki buçuk sezon boyunca takımı ile birer Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası sevinci yaşadı. 19 yaşındaki forvet, son olarak Banvit forması giyiyordu.
Furkan Korkmaz, 2016 NBA Draft'ında Philadelphia 76ers tarafından 26. sırada seçilmişti.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:27
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaşlar herkes formadaki yıldıza kafayı takmışta sizde asla olamayacak bir yıldız var bizim armamız da saygılar hepinize...
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ o değilde herkes formaya takılmış beyler 3. yılızı yanlış yerde arıyorsunuz ortasında dikkatlı bakın hemen yanında ay var bunca yıldır kör..
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Nabil Dirar, Türkiye'ye geldi
Toplam 1
Yorum
sami bu uzun sureli sozlesmeler hep zarar cunku adam birkac mac oynar sonra yan gelip yatar parasini da tikir tikir alir mesela, Sow, VP gibileri
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