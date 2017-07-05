 Furkan Korkmaz resmen NBA'de! – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    resmen 'de!

    Furkan Korkmaz resmen NBA'de!

    Amerikan Basketbol Ligi () ekiplerinden , milli basketbolcu ile resmi sözleşmeye imza attı.

    Sixers'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Korkmaz'ın resmi sözleşmeye imza attığı fotoğraf paylaşılarak transferin gerçekleştiği belirtildi.

    Anadolu Efes'te 2014-15 sezonu başında altyapıdan A Takım'a yükselen genç oyuncu, iki buçuk sezon boyunca takımı ile birer Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası sevinci yaşadı. 19 yaşındaki forvet, son olarak Banvit forması giyiyordu.

    , 2016 Draft'ında tarafından 26. sırada seçilmişti.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:27
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